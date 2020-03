Virus corona chủng mới lây nhiễm mạnh nhất trong tuần đầu phát triệu chứng

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên chuyên san The Lancet, virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 có thể lây nhiễm nhiều nhất trong tuần đầu tiên người bệnh phát các triệu chứng và tình trạng này có thể giải thích lý do bệnh lây lan nhanh.

Mô hình virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) in 3D

“Số lượng virus cao trong tuần đầu tiên của bệnh cho thấy virus có thể truyền từ người này sang người khác dễ dàng trước khi bệnh nhân nhập viện”, phó giáo sư Kelvin To Kai-wang, thuộc khoa vi trùng học của Đại học Hồng Kông và cũng là đồng tác giả của nghiên cứu mới, cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu, virus corona chủng mới có số lượng lớn hơn ở người nhiễm lớn tuổi so với người trẻ tuổi và có thể ở trong cơ thể người tới một tháng. Có một trường hợp, virus chỉ được phát hiện 25 ngày sau khi bệnh nhân bộc lộ triệu chứng. Ông To cho biết thêm có “1/3 bệnh nhân có virus trú ngụ từ 20 ngày trở lên, và do đó người nhiễm có thể nên ở trong các khu vực cách ly lâu hơn.”