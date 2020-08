Bản tin Covid-19 ngày 3.8: Những ngày quyết định cuộc chiến chống dịch

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm 1.8.2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to từng cơn. Đến sáng 2.8, mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Người dân các huyện ven biển hối hả di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.