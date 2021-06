Bản tin Covid-19 ngày 7.6: Thêm 236 bệnh nhân mới, nhiều ổ dịch đang rất phức tạp

Đáng chú ý, vào ngày 6.6, lực lượng chức năng phát hiện có một chiến sĩ công an phường dương tính với Covid-19. Chiến sĩ công an này trực chốt bảo vệ Bệnh viện quận Tân Phú trong 4 ngày (từ 28 đến 31.5) và trực một chốt ở khu dân cư. Ngày 1.6, chiến sĩ công an được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 6.6 có nghi ngờ, đi khám ở bệnh viện của Công an TP.HCM và được xác định dương tính.