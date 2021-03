Công an TP.HCM chạy nước rút làm căn cước công dân gắn chip đến tận khuya

Theo đại diện Công an Q.5, do nhu cầu cấp CCCD gắn Chip tăng cao, để kịp thời giải quyết hồ sơ, phía Công an Q.5 đã tăng cường làm việc từ 6 giờ đến 22 giờ tất cả ngày trong tuần, gồm 3 ca: Sáng, chiều và tối. Mỗi ca sẽ có 10 cán bộ, chiến sĩ công an trực.

ẢNH: SONG MAI