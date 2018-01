Một số tài xế lưu thông qua trạm thu phí BOT Ninh An đặt trên QL1 (đoạn qua xã Ninh Lộc, TX.Ninh Hòa) đã dừng xe giữa làn đường thu phí, phản đối việc thu phí của trạm này.

Các tài xế trên đến từ các xã, phường ở TX.Ninh Hòa chưa được miễn giảm phí khi qua trạm.

Theo các tài xế, từ ngày 1.12.2017, trạm Ninh An đã thực hiện việc giảm 100% phí qua trạm cho chủ nhiều loại xe ở 3 xã, phường giáp trạm gồm xã Ninh Lộc, Ninh Quang và P.Ninh Hà thuộc TX.Ninh Hòa. Tuy nhiên, các xe ở những xã khác đến nay vẫn chưa được miễn giảm là bất hợp lý. Các tài xế yêu cầu phía chủ đầu tư phải có câu trả lời cụ thể là đến khi nào người dân ở các xã, phường khác của TX.Ninh Hòa mới được miễn, giảm phí khi qua trạm.



Việc một số tài xế dừng xe giữa làn đường thu phí khiến giao thông ùn ứ khoảng vài trăm mét. Để tránh ùn tắc kéo dài, trạm thu phí BOT Ninh An đã thông báo xả trạm . Sau 15 phút, trạm BOT Ninh An thu phí trở lại.

Một tài xế tên Thắng cho biết: "Nhà tôi cách trạm thu phí chỉ khoảng 5 km, nhưng chưa được miễn phí qua trạm là bất hợp lý. Chúng tôi đã làm đơn gửi phía nhà đầu tư để được xem xét miễn phí. Đến nay, phía trạm thu phí vẫn chưa cho biết đến khi nào chúng tôi mới được miễn giảm phí qua trạm. Bức xúc lắm anh em mới ra trạm phản đối".



Theo ông Trần Phúc Tự, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa (chủ đầu tư BOT Ninh An), đơn vị không thể tự quyết định giảm hay miễn phí mà phải đợi Bộ GTVT xem xét, quyết định. Chủ đầu tư đã có văn bản đề xuất về việc giảm 50% giá vé cho một số loại xe thuộc 16 xã, phường khác trên địa bàn TX.Ninh Hòa và đang đợi Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Trước đó, trưa 1.1.2018, một số tài xế khi lưu thông qua trạm BOT Ninh An đã dừng xe giữa làn đường thu phí. Khoảng 11 giờ cùng ngày, trạm Ninh An đã phải xả trạm, do lượng phương tiện ùn ứ khoảng 2 km. Đến 12 giờ, sau khi tuyến đường đã thông thoáng, trạm đã thu phí trở lại.

Nguyễn Chung