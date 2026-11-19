Không lâu sau khi hé lộ những hình ảnh và thông tin đầu tiên, ngày 19.11, VinFast chính thức trình làng thị trường hai mẫu xe máy điện mới mang tên VinFast Sadie và VinFast Rasad. Đây là bộ đôi sản phẩm thuộc dòng xe máy điện cao cấp được hãng xe Việt lên kế hoạch phát triển từ đầu năm 2026, hướng đến nhóm khách hàng chú trọng thiết kế, trang bị công nghệ và khả năng vận hành.

Trong đó, Sadie có giá niêm yết 59,9 triệu đồng, Rasad ở mức 78,9 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT), áp dụng chính sách bảo hành 6 năm đối với xe, 8 năm đối với pin, không giới hạn số km. Cả hai được ưu đãi 8 triệu đồng theo chương trình "vì tương lai xanh" đến hết ngày 19.12.2026, đưa giá sau ưu đãi lần lượt còn 51,9 và 70,9 triệu đồng. Bộ đôi này dự kiến có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc ngay trong tháng 11.2026.

VinFast Sadie sở hữu thiết kế mang phong cách tân cổ điển, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe tay ga thời trang ẢNH: VINFAST

Dù cùng định vị ở phân khúc cao cấp, VinFast Sadie và Rasad được phát triển theo hai phong cách thiết kế khác biệt. Theo đó, Sadie hướng đến nhóm khách hàng yêu thích kiểu dáng xe tay ga thanh lịch, mang hơi hướng tân cổ điển. Tổng thể xe nổi bật với những đường cong mềm mại, phần thân liền mạch cùng các chi tiết trang trí mạ chrome. Cụm đèn pha LED Projector hình kim cương ở phía trước và dải đèn hậu LED kéo ngang phía sau tạo điểm nhấn nhận diện.

VinFast Sadie có trọng lượng 140 kg, sử dụng bộ vành đúc đa chấu, màn hình TFT 5 inch và khoang chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít. Mẫu xe này có sáu lựa chọn màu ngoại thất, hướng đến người dùng chú trọng phong cách và nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Trong khi đó, Rasad được phát triển theo phong cách maxi-scooter, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích những mẫu xe tay ga có kiểu dáng thể thao, bề thế. Mẫu xe này sử dụng cụm đèn pha LED đôi, kính chắn gió phía trước, tay lái trần cùng phần thân tạo hình góc cạnh. Thiết kế yên hai tầng kết hợp tay dắt sau bằng kim loại nhôm góp phần tạo khác biệt so với Sadie.

VinFast Rasad mang kiểu dáng maxi-scooter thể thao, hợp với khách hàng nam giới ẢNH: VINFAST

Rasad có trọng lượng 155 kg, chiều cao yên 765 mm, trang bị hệ thống giảm xóc sau có bình dầu phụ. Đáng chú ý, mẫu xe này sở hữu màn hình TFT 7 inch và cốp chứa đồ dung tích 45 lít, lớn hơn đáng kể so với Sadie.

Dù khác biệt về thiết kế và tiện ích, tuy nhiên cả hai mẫu xe mới của VinFast lại sử dụng chung cấu hình động cơ điện. Cụ thể, Sadie và Rasad đều trang bị động cơ đặt giữa, có công suất danh định 3.500 W, công suất tối đa 7.500 W, cho phép đạt tốc độ tối đa 100 km/giờ. Theo công bố của nhà sản xuất, bộ đôi này có khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ trong chưa đầy 6 giây.

Cung cấp năng lượng cho động cơ là hệ thống hai pin LFP dung lượng 2,3 kWh mỗi pin. Theo điều kiện thử nghiệm của VinFast, Sadie và Rasad có thể di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy. Cổng sạc được bố trí bên ngoài thân xe, giúp người dùng kết nối nguồn điện mà không cần mở cốp.

Về trang bị, bộ đôi xe máy điện mới sở hữu ba chế độ lái Eco, Normal và Sport, kết hợp hệ thống phanh tái sinh bốn mức. Các tính năng hỗ trợ đáng chú ý gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, số lùi và đèn cảnh báo nguy hiểm. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh, kết nối Bluetooth, màn hình hỗ trợ hiển thị dẫn đường Google Maps và ứng dụng quản lý xe từ xa.

Với việc bổ sung Sadie và Rasad, VinFast tiếp tục mở rộng danh mục xe máy điện, hướng đến cạnh tranh ở nhóm xe tay ga cao cấp ẢNH: VINFAST

Với mức giá từ 59,9 - 78,9 triệu đồng, sự xuất hiện của Sadie và Rasad không chỉ mở rộng danh mục xe máy điện VinFast mà còn đưa bộ đôi này vào nhóm giá vốn có sự hiện diện của nhiều dòng xe tay ga cao cấp sử dụng động cơ xăng. Đơn cử, Honda SH Mode có giá đề xuất từ khoảng 59,7 triệu đồng, trong khi Yamaha NMAX được phân phối với mức giá 69 - 79 triệu đồng, tùy phiên bản.

Điều này cho thấy VinFast đang hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để sở hữu xe hai bánh có thiết kế, trang bị và trải nghiệm sử dụng khác biệt. Thay vì chỉ tập trung vào các dòng xe điện phổ thông, hãng xe Việt đang từng bước mở rộng cạnh tranh sang phân khúc xe tay ga cao cấp, nơi các thương hiệu Nhật Bản đã có chỗ đứng từ lâu.