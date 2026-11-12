VinFast VF 5 và VF 6 thay đổi thiết kế trang bị, giá từ 460 triệu đồng

VinFast chính thức trình làng hai mẫu SUV điện VF 5 và VF 6 thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời tại Việt Nam. Sau khoảng 3 năm hiện diện trên thị trường, bộ đôi này được điều chỉnh thiết kế, bổ sung tiện nghi, công nghệ an toàn và thay đổi một số thông số vận hành.

VinFast VF 5 mới thay đổi thiết kế ngoại hình so với bản tiền nhiệm ẢNH: VINFAST

Trong đó, VF 5 mới có hai phiên bản Green và Premium, giá 460 - 540 triệu đồng. Bản Green hướng đến khách hàng kinh doanh dịch vụ, trong khi Premium được trang bị nhiều tiện nghi hơn. Với VF 6, hai phiên bản Comfort và Premium có giá lần lượt 646 triệu và 715 triệu đồng.

VF 5 tăng kích thước, thêm trang bị và thay đổi hệ truyền động

Ở phân khúc SUV cỡ A, VF 5 mới được thiết kế lại phần đầu với dải trang trí hình cánh chim mạ crôm, kết hợp cụm đèn LED Projector. Đuôi xe thay đổi kiểu dáng đèn hậu LED, trong khi bản Premium sử dụng mâm hợp kim 17 inch.

Kích thước tổng thể của VF 5 mới với chiều dài, rộng, cao lần lượt 3.987 x 1.772 x 1.595 (mm), tăng tương ứng 20 mm, 49 mm và 16 mm so với bản tiền nhiệm. Chiều dài cơ sở gần như giữ nguyên ở mức 2.513 mm, cho thấy những thay đổi chủ yếu nằm ở thiết kế ốp thân xe.

VF 5 mới đã được trang bị bệ tỳ tay trung tâm ẢNH: VINFAST

Bên trong, mẫu SUV điện này có màn hình trung tâm 10,1 inch, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử tích hợp Auto-Hold và tính năng mở khóa, khởi động bằng điện thoại thông minh. Riêng bản Premium được trang bị 6 túi khí, camera 360, kiểm soát hành trình và phanh đĩa trên cả bốn bánh.

Về vận hành, VF 5 Premium mới sử dụng mô-tơ điện công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm. So với bản cũ, công suất giảm từ 134 mã lực xuống còn 97 mã lực, nhưng mô-men xoắn tăng từ 135 Nm lên 180 Nm. Dung lượng pin tăng từ 37,23 lên 43 kWh, giúp phạm vi hoạt động theo NEDC tăng từ 326 lên 370 km. Trong khi đó, bản Green dùng pin 37,23 kWh, phạm vi di chuyển 320 km.

VF 6 đổi thiết kế, bổ sung tiện nghi và công nghệ an toàn

Ở phân khúc SUV cỡ B, VF 6 mới cũng được làm lại cụm đèn trước, đèn hậu, cản xe, bổ sung tay nắm cửa dạng bán ẩn. Phiên bản Premium sử dụng mâm 19 inch với ốp khí động học, trong khi cấu hình tiêu chuẩn dùng mâm 17 inch. Kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở không thay đổi so với bản tiền nhiệm trước đó.

VinFast VF 6 mới tinh chỉnh hệ thống đèn LED trước và tay nắm cửa dạng bán ẩn ẢNH: VINFAST

Không gian nội thất thay đổi với màn hình hiển thị thông số sau vô-lăng kết hợp với màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch trên bản Premium (10 inch trên bản tiêu chuẩn). Ngoài ra, hãng xe Việt còn bổ sung thêm hệ thống âm thanh Arkamys, sạc điện thoại không dây, trợ lý ảo tiếng Việt 3.0 và cập nhật phần mềm từ xa trên VF 6 bản cao cấp nhất.

Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản VF 6 mới đều dùng một mô-tơ điện, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm đi kèm pin dung lượng 60 kWh. Phạm vi hoạt động theo chuẩn NEDC lên tới 510 km với bản Comfort và 480 km với bản Premium.

VinFast còn giới thiệu hệ thống hỗ trợ lái ADAS với khả năng hỗ trợ chạy cao tốc và nhận diện biển báo, nhưng chưa phân định đầy đủ theo phiên bản. Tuy nhiên, công suất của Premium giảm khoảng 27 mã lực so với bản Plus trước đây.

Dự kiến, VinFast sẽ bàn giao lô xe đầu tiên cho khách hàng sau Tết Nguyên đán 2027 và nhận đặt cọc từ nay đến hết 18.11 với ưu đãi 10 triệu đồng cho khách hàng đặt mua VF 5 mới và 15 triệu đồng đối với VF 6 mới. Đây có thể sẽ là hai mẫu xe chủ lực của hãng ô tô điện Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi xanh.