Vĩnh Long sau sáp nhập mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại đại hội ẢNH: C.T.V





Đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, cho biết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh tiếp tục có nhiều bước phát triển mới, bắt kịp cùng hơi thở thời đại, hòa cùng nhịp sống đổi thay của quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà; thể hiện rõ nét tinh thần tiên phong, sáng tạo, khát vọng dựng xây quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

"Công tác tuyên truyền giáo dục được đổi mới về nội dung, phương thức; các phong trào hành động cách mạng được triển khai ngày càng thiết thực, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên; công tác chăm lo và đồng hành với đoàn viên, thanh thiếu nhi luôn được thực hiện thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần", anh Trần Trí Cường nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đạt 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ: Hỗ trợ hiện thực hóa 3.115 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; 77,5% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 74% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 92% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: NAM LONG

Hỗ trợ vốn vay cho 704 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế; hỗ trợ 347 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; hơn 450.000 lượt thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên được tư vấn hướng nghiệp; 112.850 thanh niên được giới thiệu việc làm; giới thiệu 17.227 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp…

Mở ra cho tuổi trẻ nhiều cơ hội phát triển

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của các cấp bộ Đoàn tỉnh Vĩnh Long, đồng thời cho biết nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới, tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập mở ra cho tuổi trẻ nhiều cơ hội phát triển. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cũng đã xác định xây dựng Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và là đầu mối liên kết trong vùng ĐBSCL.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang gợi mở nhiều vấn đề để Tỉnh đoàn Vĩnh Long nghiên cứu, thảo luận và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể: Các cấp bộ Đoàn phải tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới; trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tương tác đa chiều, lấy đoàn viên, thanh niên làm chủ thể. Cần bám sát các định hướng của T.Ư Đoàn và địa phương để triển khai có hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Vĩnh Long tiên phong trong kỷ nguyên mới"; tập trung phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, trong đó cần tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện từ cơ sở…

Đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số ẢNH: NAM LONG

Với khẩu hiệu "Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I đã đề ra 3 khâu đột phá để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, như: Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp… Triển khai sâu rộng, đồng bộ các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; Đặc biệt chú trọng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, làm chủ khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban bí thư T.Ư Đoàn chỉ định Ban chấp hành gồm 42 người, Ban Thường vụ 13 người; Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2026 - 2031. Anh Trần Trí Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.