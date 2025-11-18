Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vĩnh Long: Truy tìm nạn nhân vụ lừa đảo liên quan Công ty Cao Mạc

Bắc Bình
Bắc Bình
18/11/2025 17:16 GMT+7

Công an Vĩnh Long thông báo truy tìm người bị hại trong vụ lừa đảo đất đai liên quan Công ty Cao Mạc, nhằm phục vụ điều tra và bảo vệ quyền lợi người dân.

Ngày 18.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết cơ quan đã phát đi thông báo đề nghị phối hợp truy tìm các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị can Huỳnh Điền Hiếu Trung thực hiện.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bị can Huỳnh Điền Hiếu Trung (46 tuổi, ở xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long - trước đây là xã Quới Sơn, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ) là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Cao Mạc. 

Từ năm 2019 đến 2022, Trung đã lợi dụng tư cách pháp nhân để thực hiện hành vi gian dối trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận tiền đặt cọc và tiền mua đất của nhiều cá nhân, tổ chức rồi chiếm đoạt, không sang tên hoặc không hoàn trả tiền.

Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, tuy nhiên, vẫn còn nhiều người bị hại chưa đến làm việc với cơ quan chức năng. 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị ai là bị hại trong vụ việc trên liên hệ địa chỉ: 404D, đường Đồng Văn Cống, P.Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long; số điện thoại: 0270.3964564 hoặc 0912.272.217 để được hướng dẫn giải quyết.

Tin liên quan

Đề nghị truy tố Shark Thủy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đề nghị truy tố Shark Thủy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn được gọi là Shark Thủy) cùng 28 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố.

Đà Nẵng: Triệt phá vụ lừa đảo 'trò chơi có thưởng' chiếm đoạt 1 tỉ đồng

Ca sĩ Khánh Phương liên quan gì vụ Công ty Nhật Nam lừa đảo gần 5.000 tỉ?

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo lừa đảo đất đai Vĩnh Long lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận