Virus West Nile đang bùng phát ở California với mức độ chưa từng thấy trong hơn một thập niên, theo AFP ngày 26.11. Bang này ghi nhận năm 2026 có số ca tử vong cao thứ hai trong lịch sử, với 45 ca tử vong và 617 ca nhiễm cho đến nay. California đã trải qua đợt nắng nóng và độ ẩm cao bất thường trong những tháng gần đây, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản.

Virus West Nile được phát hiện lần đầu tiên ở Uganda và lan đến Mỹ vào năm 1999. Muỗi bị nhiễm bệnh sau khi đốt chim mang bệnh, và sau đó truyền bệnh sang người. Căn bệnh này vẫn chưa được hiểu rõ và hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu.

Hầu hết những người nhiễm bệnh không có triệu chứng, hoặc chỉ bị nhẹ như cúm. Tuy nhiên có một số người không may mắn. Trong khoảng 1% trường hợp, virus West Nile có thể gây nhiễm trùng não chết người, gây ra các biến chứng thần kinh như suy giảm nhận thức và tê liệt.

Đó là điều đã xảy ra với cô Budd (tư vấn viên cho các tổ chức nhân đạo) vào tháng 9. Cô bị đau hông mà ban đầu cô nhầm là đau thần kinh tọa. Cuối cùng, cô ngã quỵ khi đôi chân không còn đủ sức chống đỡ.

Cô Mandi Budd nói về chứng liệt mà cô đang gặp phải do virus West Nile gây ra, khi cô đang được điều trị tại Burbank (California) ngày 23.11 Ảnh: AFP

Khi đến bệnh viện ở Burbank, gần thành phố Los Angeles, cô bị sốt tới 39,5 độ C, và các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu sống bệnh nhân này. "Thật đáng sợ", cô nói với AFP giữa các buổi vật lý trị liệu tại bệnh viện khi đang tập cách đứng dậy.

Cô Budd cho biết thêm sau khi sống phần lớn cuộc đời ở Florida, một tiểu bang phía đông nam có khí hậu nhiệt đới, nơi muỗi rất phổ biến, cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ mắc phải một căn bệnh như virus West Nile ở bờ biển phía tây. "Tôi không ngờ mình lại mắc bệnh này ở California, nơi có thời tiết hoàn hảo", cô Budd cho hay.

Tác động của biến đổi khí hậu

Phạm vi lây lan của virus West Nile tiếp tục mở rộng, một phần do biến đổi khí hậu, theo nhà sinh vật học Ryan Harrigan tại Trung tâm Nghiên cứu nhiệt đới thuộc Đại học California.

"Khi khí hậu ấm lên, những căn bệnh mà trước đây chúng ta cho là có tính chất nhiệt đới hơn đang di chuyển về phía bắc. Bạn cũng thấy điều tương tự ở châu Âu, sự lan rộng về phía bắc của virus West Nile vào các vùng ôn đới", nhà nghiên cứu cho hay.

Từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.000 trường hợp nhiễm virus West Nile được phát hiện trên 20 quốc gia châu Âu, một con số kỷ lục, theo AFP. Những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Ý, Hy Lạp và Pháp, nơi virus đang lan rộng ra ngoài khu vực Địa Trung Hải.

Trong khi đó, California đã trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa xuân và một mùa hè oi bức do hiện tượng El Nino gây ra. Mùa thu ấm áp bất thường cũng bao gồm một cơn bão nhiệt đới. Điều này tạo ra môi trường lý tưởng cho muỗi, loài sinh sản trong nước tù đọng.

"Chúng ta đang thấy điều kiện thuận lợi cho rất nhiều loài truyền bệnh này, ngay từ mùa xuân và kéo dài đến tận mùa đông. Điều đó kéo dài chu kỳ khuếch đại của virus West Nile", ông Harrigan nói với AFP.

Mô hình muỗi đực tại một cơ quan kiểm soát côn trùng gây bệnh ở bang California (Mỹ) ngày 18.11 Ảnh: AFP

Tại hạt Los Angeles, nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất, con muỗi nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện vào tháng 5, sớm hơn nhiều so với thường lệ. "Điều đó sớm hơn hai tháng so với dự kiến", bà Susanne Kluh, quản lý cơ quan kiểm soát muỗi địa phương, cho hay.

Nhóm của bà thực hiện các biện pháp để ức chế chu kỳ sinh sản của muỗi, bao gồm xử lý cống thoát nước mưa bằng thuốc diệt ấu trùng hằng tháng và thả muỗi đực vô sinh vào tự nhiên.

Nhưng "rất khó để chúng tôi có thể có mặt ở sân sau của mọi người", theo bà Kluh. Bà khuyên người dân và khách du lịch nên sử dụng thuốc chống muỗi, đặc biệt là vào lúc bình minh và hoàng hôn.

Biện pháp phòng ngừa này càng trở nên quan trọng hơn khi hiện tượng thời tiết El Nino đang làm tăng lượng mưa ở California, tạo ra điều kiện thuận lợi hơn nữa cho muỗi ngay khi thời tiết ấm lên trở lại.