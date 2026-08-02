Vợ chồng Việt đưa phở Bát Đàn từ Hà Nội đến Melbourne

Ngay góc đường 197 Lonsdale, trung tâm thành phố Melbourne, Úc, một quán phở Bát Đàn thu hút sự chú ý của thực khách quốc tế hơn 1 tháng nay.

Tấm bảng hiệu "Phở gia truyền 49A Bát Đàn" nổi bật giữa những nhiều hàng quán khác. Bên trong quán, một không gian "rất Hà Nội", mang lại cảm giác gần gũi, giản dị và đậm bản sắc Việt Nam.

Bảng hiệu "Phở gia truyền 49A Bát Đàn" ở góc phố Melbourne

Ảnh: NVCC

Phở Bát Đàn là thương hiệu có tiếng ở Hà Nội từ năm 1950 đến nay. Quán phở nổi tiếng với hương vị phở bò truyền thống được giữ nguyên vẹn qua nhiều thế hệ và từng được Michelin vinh danh.

Vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Lâm sang Melbourne sinh sống và làm việc từ năm 2018. Cuối tháng 6.2026, vợ chồng anh quyết định mở quán phở, mang thương hiệu Việt, một phần văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế. Khi còn ở Việt Nam, họ làm trong ngành thực phẩm, đồ uống.

Phở không chỉ là món ăn tiêu biểu của Việt Nam. Đằng sau một tô phở còn là câu chuyện về lịch sử, truyền thống và bản sắc dân tộc được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

"Phở Bát Đàn là một biểu tượng của phở Hà Nội. Điều làm nên sự đặc biệt không chỉ nằm ở công thức mà còn ở lịch sử, truyền thống và sự kiên định với chất lượng. Chúng tôi tin rằng đây là một thương hiệu đủ giá trị để đại diện cho tinh hoa ẩm thực Việt Nam tại Úc", anh Lâm chia sẻ lý do đưa phở Bát Đàn sang Úc.

Thực khách quốc tế thưởng thức phở Bát Đàn tại quán vào tháng 6.2026 Ảnh: NVCC

Tô phở được tạo nên từ nguyên liệu tươi ngon được lựa chọn kỹ lưỡng tại Úc, kết hợp với công thức truyền thống của phở Bát Đàn.

Anh Lâm cho biết, nước dùng được ninh trong nhiều giờ để tạo vị ngọt tự nhiên thay vì phụ thuộc vào gia vị công nghiệp. Đội ngũ bếp được đào tạo theo quy trình chuẩn nhằm đảm bảo mỗi tô phở đều giữ được chất lượng và hương vị đồng nhất.

Phở Việt tỏa hương ở Úc Ảnh: NVCC

Melbourne là một thành phố đa văn hóa, nên quán của anh Lâm không chỉ có khách hàng người Việt Nam.



Đối với thực khách người Việt, anh Lâm mong muốn mang hương vị phở quen thuộc của quê hương đến với mọi người.

Đối với khách Úc và quốc tế, quán phở là nơi giúp thực khách có cơ hội trải nghiệm tô phở Hà Nội nguyên bản, như cách mà người Việt đã thưởng thức hàng chục năm qua.

Quán phở Bát Đàn ở Hà Nội Ảnh: NVCC

Sinh sống và làm việc nơi đất khách, vợ chồng anh Lâm xem quán phở của mình có thể góp phần đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới. Vợ chồng anh Lâm mong muốn quán phở Bát Đàn không chỉ là một nhà hàng mà còn là điểm gặp gỡ văn hóa quốc tế.



Trong tương lai, anh Lâm hy vọng quán phở sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam, hỗ trợ các sự kiện cộng đồng, đồng hành cùng sinh viên và người Việt mới đến Úc.

"Thông qua ẩm thực, chúng tôi muốn hình ảnh Việt Nam sẽ được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn nữa. Chúng tôi tin rằng một tô phở ngon có thể kết nối con người, và văn hóa ẩm thực là cầu nối rất đẹp giữa 2 đất nước", anh Lâm chia sẻ.