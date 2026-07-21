Vợ Messi viết những lời nồng nàn ngay sau World Cup 2026: 'Anh mãi là người giỏi nhất'

"Một Lionel Messi không ai có thể thay thế"

Chỉ ít giờ sau khi đội tuyển Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026, Antonela Roccuzzo đã đăng tải trên Instagram cá nhân một bức tâm thư dành cho chồng - Lionel Messi.

Không nhắc nhiều đến kết quả trận đấu, Antonela lựa chọn nói về hành trình và con người của Messi sau kỳ World Cup được xem là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

"Anh sẽ mãi là người giỏi nhất. Không chỉ vì tài năng, mà còn bởi anh chưa bao giờ đánh mất chính mình", Antonela mở đầu bài viết.

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Theo cô, điều khiến Messi trở nên vĩ đại không chỉ nằm ở những danh hiệu hay các kỷ lục, mà còn ở tinh thần chiến đấu bền bỉ suốt hơn hai thập niên thi đấu đỉnh cao.

"Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc. Anh luôn chiến đấu đến cùng và cống hiến tất cả cho đến những giây cuối cùng. Chính ý chí, bản lĩnh và khả năng đứng dậy hết lần này đến lần khác đã làm nên một Lionel Messi không ai có thể thay thế", Antonela viết.

Thông điệp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được hàng triệu lượt yêu thích cùng vô số bình luận. Nhiều người hâm mộ cho rằng những lời chia sẻ của Antonela đã nói thay cảm xúc của hàng triệu người yêu mến Messi sau thất bại trong trận chung kết.

Vợ chồng Messi đã có hàng chục năm bên nhau ẢNH: REUTERS

Hành trình của một huyền thoại

Không chỉ động viên chồng, Antonela còn gửi lời cảm ơn Messi vì những giá trị anh đã truyền lại cho gia đình và người hâm mộ trên khắp thế giới. Theo cô, thành công của Messi không đơn thuần đến từ tài năng thiên bẩm mà được xây dựng bằng sự chăm chỉ, hy sinh và lòng kiên trì trong suốt sự nghiệp.

"Cảm ơn anh vì mỗi ngày đều cho chúng em thấy rằng thành công thực sự được xây dựng bằng sự chăm chỉ, hy sinh và lòng kiên trì, mà vẫn luôn giữ trọn con người mình. Anh là tấm gương tuyệt vời nhất cho các con và là nguồn cảm hứng của hàng triệu người trên khắp thế giới", Antonela chia sẻ.

Khép lại bức tâm thư, cô bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng Messi trong suốt chặng đường đời.

Vợ và các con Messi cổ vũ anh ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

"Em ngưỡng mộ anh nhiều hơn bất kỳ lời nói nào có thể diễn tả, và em vô cùng tự hào khi được cùng anh đi qua cuộc đời này. Em yêu anh rất nhiều", Antonela viết.

Dù không thể giúp Argentina bảo vệ chức vô địch thế giới sau thất bại trước Tây Ban Nha, Messi vẫn khép lại một kỳ World Cup đáng nhớ. Ở tuổi 39, anh ghi 8 bàn, có 4 pha kiến tạo và góp dấu giày vào 12 bàn thắng của đội tuyển Argentina trên hành trình vào chung kết.

World Cup 2026 cũng nhiều khả năng là lần cuối Messi góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dẫu không thể kết thúc bằng chiếc cúp vàng thứ hai liên tiếp, anh vẫn rời giải với hàng loạt cột mốc lịch sử và thêm một lần nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ trên khắp thế giới.