Vợ NSND Công Lý tiết lộ cuộc sống sau biến cố

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý có bài viết dài chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Cô gây chú ý khi mở đầu bằng dòng chia sẻ: “Mình đã đi qua những quãng thời gian rất khó khăn về tiền bạc. Thậm chí đến bây giờ, mình cũng không phải là người dư dả. Có những thứ nhìn bên ngoài tưởng ổn, nhưng thật ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu”.

Ngọc Hà dành thời gian chăm sóc NSND Công Lý sau khi anh gặp biến cố sức khỏe

Theo Ngọc Hà, việc trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình đôi khi khiến cảm xúc của cô “giống như thời tiết trái mùa - lúc nắng, lúc mưa, thất thường”. Người đẹp bộc bạch thêm: “Có người hỏi mình có gồng không? Đương nhiên là có. Phải gồng để còn đứng vững mà làm việc, mà lo cho mọi thứ. Có những lúc nằm cũng bị giật mình, nhưng mình chưa từng nghĩ đến chuyện lùi bước. Có lẽ con gái tuổi rồng vốn cũng lì đòn và mạnh mẽ lắm”.

Ngọc Hà tâm sự sau biến cố, áp lực của cô không chỉ đến từ tiền bạc. Thời điểm NSND Công Lý gặp vấn đề về sức khỏe thì “chi phí bao nhiêu cũng có thể hết”. Thời điểm này lại rơi đúng vào lúc dịch Covid-19, công việc gần như dừng lại. Nhớ lại quãng thời gian đó, vợ nam diễn viên Những cô gái trong thành phố bộc bạch: “Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, mình cũng chưa từng ngửa tay xin tiền ai. Mình chưa bao giờ làm điều đó”.

Giai đoạn đầy thử thách đã giúp Ngọc Hà cảm nhận rõ nhất về tình người. Chia sẻ thêm về điều này, người đẹp bộc bạch: “Người ta vẫn nói đồng tiền đi cùng với chữ 'bạc', nhưng thật ra đồng tiền cũng là cách để người ta thể hiện tình cảm dành cho nhau. Có người sẵn sàng giúp khi mình khó khăn. Và điều đó giúp mình nhìn rõ hơn lòng người. Mình vẫn nhớ như in những lúc hai vợ chồng ở viện, đứa em không chỉ cho mình vay tiền mà còn mua rất nhiều đồ ăn… Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến mình nhớ suốt đời”.

Bạn bè, khán giả động viên, mong nam nghệ sĩ sớm hồi phục để trở lại với các dự án phim ảnh

Nhìn lại biến cố, Ngọc Hà thấy bản thân may mắn vì vẫn còn nhận được sự yêu thương của mọi người xung quanh. Đây cũng điều khiến vợ NSND Công Lý thấy tự hào. Bởi cô nhận ra bản thân đã dũng cảm đi qua những ngày khó khăn bằng sự chân thành. Người đẹp bộc bạch: “Có những người đã ở bên mình lúc mình yếu nhất. Và mình sẽ không bao giờ quên, cũng không cho phép bản thân được quên”.

Từ những trải nghiệm đó, Ngọc Hà chiêm nghiệm: “Khi trưởng thành hơn, mình cũng hiểu rằng cuộc sống bình yên nhất là khi mình biết bước ra khỏi những mối quan hệ viển vông, mây gió. Thời gian, công sức và tiền bạc - hãy dành cho những người thật sự xứng đáng. Điều quan trọng nhất với mình bây giờ là tiếp tục chăm chỉ làm việc, nỗ lực kiếm tiền, để sống một cuộc đời đáng sống. Một cuộc đời có thêm nhiều khoảnh khắc vui vẻ, bình yên và hạnh phúc”.

Khi đang đạt được nhiều cột mốc trong sự nghiệp, NSND Công Lý trải qua biến cố đột quỵ, khiến việc trở lại hoạt động nghệ thuật gặp nhiều khó khăn. Trong một chương trình, diễn viên Những cô gái trong thành phố từng bộc bạch rằng cơn bạo bệnh đến bất ngờ nên phải mất một năm sau, anh mới ý thức được những gì đang diễn ra, từ đó mang trong lòng nhiều lo sợ. Thời gian qua, nam nghệ sĩ tích cực dưỡng bệnh, thỉnh thoảng xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ hơn. Anh cũng tham gia một số vai nhỏ trong phim truyền hình, nhận được sự động viên của khán giả.