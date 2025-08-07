Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống
Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 "An toàn - Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia":

Với điện, cẩn thận không bao giờ là thừa

Châu Giang (Hưng Yên)
Châu Giang (Hưng Yên)
07/08/2025 14:09 GMT+7

Tôi ngồi nhìn ra ban công, thấy hàng cây và mớ dây điện oằn mình trong cơn bão số 3 (bão Wipha). Mưa xối xả hắt vào những ô kính cách đó không xa, bên trên là hệ thống dây điện chằng chịt, lại nhớ về ngày xưa. Nhớ nhiều việc cha tôi 'tầm soát' hệ thống điện trong nhà để phòng chống bão…

Ngày ấy, dây điện không đi âm trong tường, cũng không được bọc an toàn trong các ống nhựa như bây giờ. Từ cột trụ đầu xóm, dây điện tỏa về các gia đình. Rồi lại từ bảng điện gia đình tỏa đi khắp nơi: điện nhà, điện bếp, điện chuồng gà, chuồng lợn… Mà dây điện ngày ấy nào có an toàn. Nhiều đoạn bị đứt được nối lại bằng giấy ni lông, sau này, "xịn" hơn chút thì có băng dính quấn chặt.

Có quá nhiều nguyên nhân khiến dây bị đứt: gió mạnh, gián nhấm, và nhiều hơn cả là chuột cắn… Ngày đó, nhà nào cũng tiết kiệm, cơm còn phải độn ngô khoai, nên có được hệ thống dây điện, bóng điện trong nhà như vậy là "oách" lắm. Cha tôi càng không ngoại lệ, ông tiết kiệm tới từng xu nhỏ.

Với điện, cẩn thận không bao giờ là thừa - Ảnh 1.

Những lúc mưa bão, càng phải quan tâm tuyệt đối đến an toàn điện

Ảnh: TGCC

Trước những ngày bão đổ bộ, ông kiểm tra kỹ lưỡng từng đường dây điện. Việc đầu tiên cha làm là ngắt cầu dao, tận tay dò từng đoạn dây. Chỗ nào chuột cắn thì quấn ngay lại bằng giấy bóng, rồi bật lửa hơ cho giấy bóng chảy ra, ông vê chặt lại, lắm khi nóng giẫy cả tay. Tôi cũng nhiều lần phụ ông giữ ghế, luồn từng đường dây dưới các xà gỗ, nan ti bằng tre của mái bếp, chuồng gà…

Rồi bão cũng tới, gió rít điên cuồng trên tán xà cừ. Mưa như trút. Nhà dột tứ phương. Nước lọt qua đòn tay, dẫn theo nan ti chảy tong tong xuống nền đất. Chúng tôi co cụm vào giữa nhà - nơi khô ráo duy nhất còn sót lại. Cha hò anh cả thắp chiếc đèn bão, đèn hột vịt; hối anh hai tìm chiếc đèn pin. Rồi ông kiếm chiếc giẻ khô, lót tay ngắt cầu dao. Cả nhà chìm trong bóng tối, nhưng an tâm, không lo dây điện gặp nước gây chập cháy.

Sáng hôm sau, bão tan. Cha lại là người dậy sớm nhất. Ông đeo ủng ngang đầu gối, cầm theo chiếc giẻ khô, chiếc que tre khô trong bếp, lò dò đi ra đầu ngõ. Việc đầu tiên, ông kiểm tra đường dây điện chạy vào nhà, rồi quẹo ra vườn kiểm tra đường điện nối vào nhà tắm, nhà bếp, chuồng heo. Ông còn kiểm tra từng mối nối, dùng giẻ khô vuốt kỹ, nhất là những đoạn dây gần chỗ dột.

Đảm bảo an toàn điện

Sở dĩ cha luôn cẩn thận như thế vì ông hiểu hơn ai hết sự nguy hiểm khi dây điện bị đứt, rò. Bản thân ông nhiều lần bị điện giật tê người khi lúi húi vô bếp, vô chuồng heo, chuồng gà. Cũng chính ông từng cứu bác tôi trong một lần tai nạn điện kinh hoàng. Đó là năm 1996, cơn bão số 2 đổ bộ vào miền Bắc, gây ra những tổn thất nặng nề.

Với điện, cẩn thận không bao giờ là thừa - Ảnh 2.

Nhân viên ngành điện TP.HCM luôn có mặt tại những nơi xa, mang ánh sáng đến cho mọi gia đình

Ảnh: EVNHCMC

Với điện, cẩn thận không bao giờ là thừa - Ảnh 3.

Tắt khi khi không sử dụng điện là góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế bão lụt

Ảnh: EVNHCMC

Lần ấy, bác tôi cũng lọ mọ ra vườn, kiểm tra thiệt hại sau cơn bão. Nhưng do bất cẩn, bác đã quên không ngắt cầu dao. Một cơn gió ào tới, chiếc dây điện mỏng manh dẫn ra cổng đứt phựt, quẹt ngang qua mặt bác, trong tích tắc, bác lăn đùng ra đất. Vừa lúc cha tôi tới, ông vội cầm que gạt mạnh dây điện ra xa, rồi hét con trai bác dập cầu dao ngay tức khắc. Bác tôi thoát chết, nhưng vết sẹo chạy ngang mặt vẫn còn đó, như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc với tất cả chúng tôi. Và từ đó, bài học về sự cẩn trọng khi dùng điện luôn được cha nhắc lại cho những đứa con nhỏ dại của ông mỗi mùa mưa bão.

Lúc bão Wipha đang tới, dù hệ thống điện đã an toàn và "xịn sò" hơn nhiều so với trước nhưng tôi vẫn không quên tự nhắc mình chuẩn bị đèn tích điện, đèn pin, rút hết hệ thống phích cắm, kiểm tra các dây quạt, dây đèn thật kỹ. Đặc biệt, tôi nhắc các con không được đứng gần trụ điện, tuyệt đối giữ tay thật khô khi chạm vào các thiết bị, và nếu sấm chớp, tạm ngắt cầu dao để đảm bảo an toàn. Bởi, như cha vẫn dặn chúng tôi: "Với điện, cẩn thận không bao giờ là thừa!".

Với điện, cẩn thận không bao giờ là thừa - Ảnh 4.

Tin liên quan

Tiết kiệm điện như một thói quen hằn sâu trong máu thịt

Tiết kiệm điện như một thói quen hằn sâu trong máu thịt

Ngày bố mất, căn nhà nhỏ không còn đôi vai người đàn ông gánh vác. Mẹ tôi, một người đàn bà gốc Bắc tảo tần, càng siêng năng, càng tằn tiện. Mọi công tắc, bóng đèn, chiếc nồi cơm, cái quạt… đều được mẹ cân nhắc từng giờ, từng phút. Dẫu vật đổi sao dời, căn nhà ấy vẫn giữ nguyên nếp cũ: Tiết kiệm điện như một thói quen hằn sâu trong máu thịt.

Hóa đơn tiền điện 'ngủ yên' nhờ những sáng kiến tiết kiệm điện linh hoạt

Cậu bé 13 tuổi siêng năng tiết kiệm điện thành nếp sống mỗi ngày

Khám phá thêm chủ đề

điện đảm bảo an toàn Dây điện Tiết kiệm tiết kiệm điện thành thói quen an toàn điện Điện giật mưa bão bão số 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận