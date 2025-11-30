Vụ buôn lậu hơn nửa tấn vàng ‘không có dấu hiệu tiêu cực của biên phòng, hải quan’

Hơn nửa tấn vàng lậu tuồn về nước thế nào?

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc) cùng 7 đồng phạm về tội buôn lậu, với cáo buộc đã buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về nước.

Cáo trạng xác định, từ 2.9 - 2.12.2024, Hoàn đã buôn lậu số vàng lên tới 546 kg trị giá hơn 1.208 tỉ đồng, với 2 người. Trong đó, với người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc có tên "Bà Béo", Hoàn đã buôn lậu hơn 97 kg; với bị can Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long, đã buôn lậu 449 kg.

6 bị can bị truy tố tội buôn lậu ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cáo trạng xác định, 546 kg vàng lậu được giấu vào giày, túi áo, túi buộc quanh bụng để qua mặt lực lượng kiểm soát, tuồn về nước.

Vàng Thị Phượng được coi là người vận chuyển thân tín của "Bà Béo". Phượng có cửa hàng cắt tóc gội đầu ở Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam để vận chuyển vàng trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về giao cho Hoàn với tiền công 250.000 đồng/kg. Nếu số vàng nhiều, chồng của Phượng sẽ tham gia cùng vận chuyển.

Để né tránh kiểm tra, Phượng cất vàng vào trong giày, mỗi bên 1 thỏi trọng lượng 1 kg. Tại khu vực kiểm soát an ninh ở cửa khẩu, Phượng biết lực lượng chức năng không kiểm tra người, không yêu cầu tháo giày nên Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền soi chiếu rồi bước qua cổng an ninh không có máy kiểm tra để đi qua.

Không có hành vi hối lộ, sai phạm

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm việc với các cán bộ Hải quan tỉnh Lào Cai và cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Cáo trạng thể hiện quá trình làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cán bộ Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ thực hiện quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan.

Người xuất nhập cảnh qua khu vực cửa khẩu thì làm thủ tục hải quan đối với hành lý mang theo, hoặc hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới theo quy định. Trường hợp người không có hành lý và hàng hóa thì không phải làm thủ tục hải quan.

Tại điểm làm thủ tục hải quan đối với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh, cơ quan hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người.

Đối với cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, cáo trạng xác định tại vị trí xuất, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới, hiện chưa được trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa nên cán bộ biên phòng chỉ kiểm tra, giám sát người xuất cảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ. Với hàng hóa, hành lý của người xuất nhập cảnh tại lối đi cư dân biên giới, bộ đội biên phòng phối hợp với hải quan cửa khẩu kiểm tra.

Quá trình điều tra, các bị can và những người liên quan khai lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh đã giấu vàng vào trong người hoặc trong giày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng mà không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất nào cho các cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai để vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về.

Theo cáo trạng, kết quả điều tra đến nay không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm, tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai.

