Văn hóa Xem - Nghe

Vũ Cát Tường 'gia trưởng'?

Tuấn Duy
Tuấn Duy
28/09/2025 08:24 GMT+7

Trong lần ra quân đầu tiên tại chương trình 'Anh trai say hi' mùa 2 ở vị trí đội trưởng, rapper Karik chia sẻ Vũ Cát Tường có phần 'gia trưởng'. Trong khi đó Ngô Kiến Huy cho biết 'vì gia trưởng nên Tường mới lo được cho team'.

Với tiết mục Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, đội Vũ Cát Tường gồm Ngô Kiến Huy, Karik, Jey B và Negav đã có chiến thắng đầu tiên với 157 phiếu. Phần thiết kế sân khấu rất được đầu tư với 5 toa tàu đại diện cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông và mùa cô đơn. 

Vũ Cát Tường 'gia trưởng'?- Ảnh 1.

Ngô Kiến Huy cho biết 'vì gia trưởng nên Tường mới lo được cho team' trong ca khúc Người như anh xứng đáng cô đơn

ẢNH: NSX

Chia sẻ về "hậu trường" sản xuất, Vũ Cát Tường cho biết mình nảy ra giai điệu rất nhanh sau khi nhận được demo, từ đó phân công công việc cho từng thành viên. Cô nói mình bất ngờ với khía cạnh 'mềm mỏng' của Karik và cũng an tâm khi dù tham gia nhiều gameshow nhưng Ngô Kiến Huy vẫn hoàn thành xuất sắc tiết mục. Ở phần diễn này, giọng ca đã cho thấy khả năng đặc biệt trong làm việc nhóm. 

Với thế mạnh này, đội Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn đã 'đánh bại' đội Thiêu thân do KHOI VU làm đội trưởng với các thành viên B Ray, Thái Ngân và Bùi Duy Ngọc, Ryn Lee. Với tinh thần "dancing by the fire", các anh trai đã mang đến một tiết mục sôi động và để lại ấn tượng với các verse rap đậm dấu ấn.

Vũ Cát Tường 'gia trưởng'?- Ảnh 2.

Thiêu thân là tiết mục đầu tiên trong "vũ trụ say hi" mang dựng cảnh lên sân khấu chính

ẢNH: NSX 

Một cặp đấu khác của tập phát sóng vừa qua là sự đối đầu giữa Chạm So Good. Trong đó ca khúc đầu tiên do GILL làm đội trưởng có màu sắc balld bắt tai, nhẹ nhàng. Với "đội hình trong mơ" có thế mạnh ballad, Vương Bình đảm nhận phần bè và melody, Đỗ Nam Sơn, Nhâm Phương Nam phụ trách vũ đạo, trong khi GILL, Otis và Ogenus sáng tác melody và rap chính.

Vũ Cát Tường 'gia trưởng'?- Ảnh 3.

Chạm có màu sắc balld bắt tai, nhẹ nhàng và sở hữu đội hình trong mơ

ẢNH: VIEON

Trong khi đó "đối thủ" So Good của đội trưởng RIO được đánh giá là tiết mục sexy và "chất chơi" nhất của live stage 1. Các thành viên đều thể hiện được dấu ấn riêng, khi Cody Nam Võ, Hải Nam, Jaysonlei vừa nhảy vừa rap, RIO có màn melodic rap cuốn hút còn Lohan thì chơi saxophone. Với tiết mục này, So Good đã giành chiến thắng với 167 phiếu từ khán giả.

Vũ Cát Tường 'gia trưởng'?- Ảnh 4.

Với 5 thành viên đều rất mạnh về vũ đạo, So Good trở thành một trong những tiết mục có phần dàn dựng được đầu tư nhất

ẢNH: VIEON

Cặp đấu cuối cùng của livestage này là giữa Người Yêu Chưa Sinh Ra Hermosa. Với phong cách city pop nhẹ nhàng, các anh trai OgeNus, Dillan Hoàng Phan, Phúc Du đã mang tính hài hước, vui vẻ của phong cách này lên sân khấu. Quán quân Rap Việt mùa mới nhất - Robber cũng có phần mumble rap "độc lạ" gắn liền với chất riêng. 

Vũ Cát Tường 'gia trưởng'?- Ảnh 5.

Người yêu chưa sinh ra sở hữu phong cách citypop mới lạ

ẢNH: NSX 

Ngược lại hoàn toàn, Hermosa của đội trưởng Sơn.K lại mang âm hưởng Latin, Tây Ban Nha với concept 5 tên trộm trái tim cô gái ở triển lãm tranh. Cùng sự góp mặt của TEZ, CONGB, buitruonglinh và Mason Nguyễn, tiết mục có sự làm việc ăn ý giữa các anh trai và giành chiến thắng với 164 phiếu.

Vũ Cát Tường 'gia trưởng'?- Ảnh 6.

Hermosa có chất nhạc khác biệt nhưng vẫn đại chúng, hợp thị hiếu khán giả

ẢNH: VIEON

Kết thúc 3 cặp đấu căng thẳng, liên quân 2 vượt qua liên quân 1 với 721 điểm. Từ đó, mỗi thành viên trong liên quân 2 được cộng thêm 50 điểm vào điểm cá nhân, tạo lợi thế lớn cho các vòng thi tiếp theo. Ở livestage tiếp theo, các anh trai sẽ thử thách mình khốc liệt hơn, đối mặt với nguy cơ loại bỏ và cạnh tranh quyết liệt để giành suất vào các vòng tiếp theo.

Vũ Cát Tường nói gì về 'ồn ào' khi tham gia 'Anh trai say hi'?

Vũ Cát Tường nói gì về 'ồn ào' khi tham gia 'Anh trai say hi'?

Trong 30 'anh trai' tham gia mùa 2 của 'Anh trai say hi', Vũ Cát Tường có thể nói là gương mặt đặc biệt nhất, được chú ý nhiều nhất của chương trình năm nay.

Vũ Cát Tường hát 'Vô vi' giữa núi tuyết

Sắc màu Vũ Cát Tường trong 'Một triệu năm ánh sáng'

Xem thêm bình luận