Vũ Cát Tường 'gia trưởng'?

Với tiết mục Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, đội Vũ Cát Tường gồm Ngô Kiến Huy, Karik, Jey B và Negav đã có chiến thắng đầu tiên với 157 phiếu. Phần thiết kế sân khấu rất được đầu tư với 5 toa tàu đại diện cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông và mùa cô đơn.

Ngô Kiến Huy cho biết 'vì gia trưởng nên Tường mới lo được cho team' trong ca khúc Người như anh xứng đáng cô đơn ẢNH: NSX

Chia sẻ về "hậu trường" sản xuất, Vũ Cát Tường cho biết mình nảy ra giai điệu rất nhanh sau khi nhận được demo, từ đó phân công công việc cho từng thành viên. Cô nói mình bất ngờ với khía cạnh 'mềm mỏng' của Karik và cũng an tâm khi dù tham gia nhiều gameshow nhưng Ngô Kiến Huy vẫn hoàn thành xuất sắc tiết mục. Ở phần diễn này, giọng ca Mơ đã cho thấy khả năng đặc biệt trong làm việc nhóm.

Với thế mạnh này, đội Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn đã 'đánh bại' đội Thiêu thân do KHOI VU làm đội trưởng với các thành viên B Ray, Thái Ngân và Bùi Duy Ngọc, Ryn Lee. Với tinh thần "dancing by the fire", các anh trai đã mang đến một tiết mục sôi động và để lại ấn tượng với các verse rap đậm dấu ấn.

Thiêu thân là tiết mục đầu tiên trong "vũ trụ say hi" mang dựng cảnh lên sân khấu chính ẢNH: NSX

Một cặp đấu khác của tập phát sóng vừa qua là sự đối đầu giữa Chạm và So Good. Trong đó ca khúc đầu tiên do GILL làm đội trưởng có màu sắc balld bắt tai, nhẹ nhàng. Với "đội hình trong mơ" có thế mạnh ballad, Vương Bình đảm nhận phần bè và melody, Đỗ Nam Sơn, Nhâm Phương Nam phụ trách vũ đạo, trong khi GILL, Otis và Ogenus sáng tác melody và rap chính.

Chạm có màu sắc balld bắt tai, nhẹ nhàng và sở hữu đội hình trong mơ ẢNH: VIEON

Trong khi đó "đối thủ" So Good của đội trưởng RIO được đánh giá là tiết mục sexy và "chất chơi" nhất của live stage 1. Các thành viên đều thể hiện được dấu ấn riêng, khi Cody Nam Võ, Hải Nam, Jaysonlei vừa nhảy vừa rap, RIO có màn melodic rap cuốn hút còn Lohan thì chơi saxophone. Với tiết mục này, So Good đã giành chiến thắng với 167 phiếu từ khán giả.

Với 5 thành viên đều rất mạnh về vũ đạo, So Good trở thành một trong những tiết mục có phần dàn dựng được đầu tư nhất ẢNH: VIEON

Cặp đấu cuối cùng của livestage này là giữa Người Yêu Chưa Sinh Ra và Hermosa. Với phong cách city pop nhẹ nhàng, các anh trai OgeNus, Dillan Hoàng Phan, Phúc Du đã mang tính hài hước, vui vẻ của phong cách này lên sân khấu. Quán quân Rap Việt mùa mới nhất - Robber cũng có phần mumble rap "độc lạ" gắn liền với chất riêng.

Người yêu chưa sinh ra sở hữu phong cách citypop mới lạ ẢNH: NSX

Ngược lại hoàn toàn, Hermosa của đội trưởng Sơn.K lại mang âm hưởng Latin, Tây Ban Nha với concept 5 tên trộm trái tim cô gái ở triển lãm tranh. Cùng sự góp mặt của TEZ, CONGB, buitruonglinh và Mason Nguyễn, tiết mục có sự làm việc ăn ý giữa các anh trai và giành chiến thắng với 164 phiếu.

Hermosa có chất nhạc khác biệt nhưng vẫn đại chúng, hợp thị hiếu khán giả ẢNH: VIEON

Kết thúc 3 cặp đấu căng thẳng, liên quân 2 vượt qua liên quân 1 với 721 điểm. Từ đó, mỗi thành viên trong liên quân 2 được cộng thêm 50 điểm vào điểm cá nhân, tạo lợi thế lớn cho các vòng thi tiếp theo. Ở livestage tiếp theo, các anh trai sẽ thử thách mình khốc liệt hơn, đối mặt với nguy cơ loại bỏ và cạnh tranh quyết liệt để giành suất vào các vòng tiếp theo.