Vụ hành hung một phụ nữ tử vong: Yêu cầu giám định lại tâm thần bị can

Yêu cầu giám định lại tâm thần bị can Nguyễn Văn Xuân

Liên quan vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man, ngày 2.2, chị Vũ Thị Chín (36 tuổi, ngụ xã Rạch Chèo, H.Phú Tân, Cà Mau), em dâu của nạn nhân N.T.T. (40 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, H.Năm Căn, Cà Mau), xác nhận chị gửi đơn yêu cầu giám định lại tình trạng tâm thần đối với bị can Nguyễn Văn Xuân (57 tuổi, ngụ P. 8, TP.Cà Mau).

Theo chị Chín, gia đình không đồng ý với thông báo bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 5/2023/KLGĐ ngày 17.1 của Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nam bộ đối với tình trạng tâm thần của bị can Xuân.

Trong đơn, chị Chín nêu: "Theo tôi được biết, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Xuân hoàn toàn không có tiền sử bệnh lý về tâm thần. Ngoài ra, kết luận giám định chỉ xác định vào thời điểm cụ thể quá ngắn là chưa đảm bảo tính khách quan".

Chính vì vậy, gia đình làm đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau và Viện KSND tỉnh Cà Mau quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định lại pháp y tâm thần đối với Nguyễn Văn Xuân theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo thông báo kết luận giám định, trước ngày 9.11.2022, bị can Xuân không có bệnh lý tâm thần. Từ ngày 9 - 10.11.2022, bị can có bệnh lý tâm thần "rối loạn loạn thần cấp đa dạng không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt (F23.0-ICD10)".

Trong, sau khi phạm tội (ngày 10.11.2022) và hiện tại, bị can có bệnh lý tâm thần "rối loạn loạn thần cấp đa dạng không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt (F23.0-ICD10)".

Cũng theo thông báo kết luận giám định, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, giai đoạn bệnh cấp tính. Hiện tại, bị can không đủ sức khỏe tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Bị can Xuân thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo Nghị định 64/2011/NĐ-CP.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ hành hung xảy ra ngày 10.11.2022. Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu bà N.T.T. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Người nhà cho biết, chồng bà T. bị bệnh mất 9 năm trước, để lại 2 người con (15 tuổi và 12 tuổi). Xuân ly thân với vợ. Xuân và bà T. quen nhau được khoảng 2 năm nay và Xuân thường lui tới gia đình bà T. chơi.

Sau khi bà T. tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Xuân để điều tra về hành vi giết người. Trong thời gian bị tạm giam, Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đưa Xuân đi giám định tâm thần tại Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nam bộ.

Tuy nhiên, khi đến nơi, bị can có dấu hiệu mệt, lơ mơ nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu. Bác sĩ xác định bị can sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, được điều trị thuốc vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục và thở máy.

Sau khi sức khỏe ổn định, bị can Xuân được chuyển về Bệnh viện đa khoa Cà Mau điều trị rồi đưa đi giám định tâm thần và có kết quả như trên.