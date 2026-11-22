Chia sẻ về cơ duyên cầm trịch chương trình, Vũ Mạnh Cường cho biết cảm xúc đầu tiên của anh là bất ngờ xen lẫn áp lực trước quy mô tầm cỡ. Tuy nhiên, nam MC đã biến điều đó thành động lực để làm tốt nhất có thể, bởi anh cảm nhận rõ sự tin cậy từ phía ban tổ chức dành cho mình.

Vũ Mạnh Cường kết hợp cùng Phí Linh tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc Ảnh: NVCC

Thời gian gần đây, Vũ Mạnh Cường được tin tưởng đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại nhiều sự kiện lớn của đất nước. Những trải nghiệm dày dặn ấy giúp anh giữ được sự điềm tĩnh và bản lĩnh trên sóng trực tiếp.

Thử thách của Vũ Mạnh Cường

Theo Vũ Mạnh Cường, đây là một trong những chương trình có độ khó cao nhất từ trước đến nay của anh bởi sự chuyển đổi rõ rệt về sắc thái sân khấu. Đáng chú ý, trong buổi chiều cùng ngày, nam MC vừa đứng sóng truyền hình trực tiếp chung kết Bông lúa vàng mang sắc thái mộc mạc, sâu lắng của nghệ thuật đờn ca tài tử - cải lương. Sau đó, anh bước vào một chương trình truyền hình trực tiếp khác với phong cách hoàn toàn đối lập: nhịp dẫn sôi động, hào sảng.

Chính tinh thần của các vận động viên đã tiếp thêm lửa cho Vũ Mạnh Cường trên sân khấu Ảnh: NVCC

Việc dẫn dắt 2 chương trình với những màu sắc khác nhau đòi hỏi khả năng điều tiết cảm xúc và bản lĩnh nghề. Riêng với sân khấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc, để tạo dấu ấn riêng, Vũ Mạnh Cường lựa chọn hòa quyện nét trữ tình, phóng khoáng của con người phương Nam vào lời dẫn - có những đoạn bùng nổ khí thế, nhưng cũng có những khoảng lắng sâu đầy tự hào.

Trong suốt 125 phút trực tiếp, từ phần bình luận hành trình rước đuốc về lễ đài cho đến phần giới thiệu 36 đoàn diễu hành và đoàn trọng tài 2.921 thành viên, Vũ Mạnh Cường đều giữ vững phong độ ổn định. Anh bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt trước tinh thần hăng hái, cao thượng vì màu cờ sắc áo của tất cả các đoàn tham dự. Theo nam MC, nguồn năng lượng tích cực đó đã tiếp thêm lửa cho người dẫn chương trình ngay trên sân khấu.

Trước đó, nam MC kết hợp cùng Hồng Phượng dẫn dắt chung kết Bông lúa vàng Ảnh: NVCC

Vũ Mạnh Cường bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những năm tháng khổ luyện thầm lặng phía sau bục nhận huy chương. Anh nhận thấy hành trình theo đuổi nghề MC và tinh thần thể thao có sự tương đồng rõ nét: khán giả chỉ nhìn thấy khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu hay đấu trường, nhưng phía sau đó là cả quá trình rèn luyện sức bền, kỷ luật giữ giọng và nỗ lực tự vượt qua giới hạn của chính mình.

Với Vũ Mạnh Cường, nghề dẫn chương trình luôn đòi hỏi một chữ “tâm” và sự cẩn trọng tuyệt đối. Dù đã nhiều lần đứng trên các sân khấu lớn, anh luôn giữ tâm thế như những ngày đầu mới vào nghề: không chủ quan, luôn nghiên cứu kỹ từng trang kịch bản từ các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và giữ nguyên cảm giác hồi hộp, trân trọng mỗi khi bước ra trước hàng vạn khán giả.

Khép lại lễ khai mạc, Vũ Mạnh Cường bước vào chặng hành trình thứ hai của tuần lễ cao điểm tại TP.HCM. Tối 22.11, anh tiếp tục được tin tưởng giao dẫn dắt lễ khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mở màn chuỗi 3 đêm biểu diễn nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.