Liên quan đến vụ nổ súng ở Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán, thành phố Đồng Nai), doanh nghiệp này vừa có báo cáo gửi các đơn vị chức năng.

Trụ sở Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Dọa bắn nhân viên khi bị ngăn cản

Theo báo cáo, vào đầu giờ chiều 17.11, nghi can Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, ở xã Định Quán, thành phố Đồng Nai) cùng 4 người khác đến trước cổng Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Tuấn đến Phòng Văn thư đề nghị được gặp Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường để trao đổi công việc.

Do giám đốc lúc đó đang bận làm việc với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực 4 (thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Đồng Nai) nên Tuấn trở lại khu vực trước công ty.

Đến khoảng 14 giờ 12 phút, Tuấn lại đi vào công ty và hướng đến nhà vệ sinh, bên mình mang theo một túi xách. Khi Tuấn từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp ông Đô Ngọc Lai, Đội trưởng Đội 5 (Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà). Thấy trên người Tuấn có một khẩu súng nên ông Lai chặn lại thì bị Tuấn dọa bắn. Ông Lai có truy hô để mọi người ở công ty cảnh giác.

Sau đó, Tuấn cầm theo khẩu súng chạy lên cầu thang, tới tầng 2 là nơi có phòng làm việc của Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà. Ngay sau đó, xảy ra tiếng súng nổ.

Nghe tiếng súng phát ra từ phòng giám đốc, nhân viên công ty chạy tới xem thì phát hiện ông Cường bị bắn gục trên ghế tại bàn làm việc.

Nghi can Nguyễn Thanh Tuấn bỏ chạy xuống cầu thang để thoát ra ngoài. Trong quá trình bỏ chạy, Tuấn đã dùng súng uy hiếp, đe dọa sẽ bắn nếu mọi người lại gần.

Ông Nguyễn Mạnh Cường bị thương tích nặng với vết thương nghi bị súng bắn ở đầu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Nai, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng nặng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường bị thương tích nặng với vết thương nghi bị súng bắn ở đầu ẢNH: H.K

Về phía nghi can, theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, sau khi gây án, Nguyễn Thanh Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn (thuộc xã Định Quán) rồi sử dụng súng bắn vào đầu tự tử. Sau đó, Tuấn được người dân phát hiện đưa cấp cứu, nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng cùng 8 viên đạn, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Đang thu hồi đất bị lấn chiếm và tổ chức lại hợp đồng giao khoán

Báo cáo của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà cho biết công ty được UBND thành phố Đồng Nai giao và cho thuê 8.510 ha đất rừng sản xuất, trên địa bàn xã Định Quán và xã Thanh Sơn, với nhiệm vụ chính là trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng.

Năm 2026, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đồng Nai về công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và tổ chức lại hợp đồng giao khoán, công ty đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai xây dựng phương án xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Cây gỗ tếch (còn gọi là cây giá tỵ) được trồng nhiều ở khu vực Định Quán, Tân Phú (thành phố Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM

Kết quả, đến nay đã thu hồi 253/300 ha diện tích đất bị lấn chiếm; tổ chức lại hợp đồng giao khoán diện tích 56 ha, với các hình thức thanh lý hợp đồng cũ, đưa về tự tổ chức sản xuất và ký hợp đồng giao khoán mới.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà cũng cho biết trong quá trình thực hiện vẫn có một số hộ dân và đối tượng không chịu hợp tác, gây khó khăn. Công ty và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng một số cá nhân vẫn cố tình chống đối.

Bàn giao hơn 10.000 ha cho Vườn quốc gia Cát Tiên

Một góc Vườn quốc gia Cát Tiên ẢNH: LÊ LÂM

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR), là doanh nghiệp nhà nước lâu năm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển và kinh doanh rừng, chủ yếu tại các xã Thanh Sơn và Định Quán (đều thuộc thành phố Đồng Nai).

Cụ thể, công ty quản lý tổng diện tích hơn 19.000 ha, nằm trên địa bàn xã Thanh Sơn (18.273 ha) và xã Định Quán (810 ha) của thành phố Đồng Nai.

Đất do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà quản lý phần lớn thuộc nhóm đất nông nghiệp, trong đó chủ yếu đất rừng sản xuất với hơn 16.000 ha.

Theo phương án sử dụng đất được UBND thành phố Đồng Nai phê duyệt vào tháng 10.2026, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà được giữ lại trên 8.500 ha, bàn giao hơn 10.000 ha (thuộc địa bàn xã Thanh Sơn) cho Vườn quốc gia Cát Tiên.