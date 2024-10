Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ lúc gửi đơn xin giúp đỡ đến Báo Thanh Niên, một người mẹ đã mất liên lạc với con trai hơn 1 năm khi gửi con tại Mái ấm Quan Âm (địa chỉ 222 - 224 Lê Thị Búp, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) đã nhận lại được con trai của mình. Đây là người phụ nữ thứ 3 đến gửi đơn xin giúp đỡ liên quan đến Mái ấm Quan Âm.

"Hôm 25.10, đến gặp Báo Thanh Niên làm đơn cầu cứu. Sau một ngày làm việc với Báo Thanh Niên, nhờ công an, sáng nay 26.10, mình đã nhận được con. Xin gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên và các cơ quan chức năng".

Vụ việc tìm con ở Mái ấm Quan Âm: Mẹ con đã đoàn tụ

Vào năm 2020, chồng bỏ đi theo người khác khi vừa hay tin vợ mang bầu được vài tuần. Một mình không thể gồng gánh kinh tế cả gia đình, sợ con nhỏ chịu thiệt thòi, người phụ nữ này đã đưa con vào gửi tại Mái ấm Quan Âm.

Đến tháng 6.2023, khi đến thăm gặp con nhưng bị cản trở. Kể từ đó, người phụ nữ này bị đứt liên lạc với con.

Sau khi đọc bài viết đăng tải trên Báo Thanh Niên về việc có 2 người mẹ bị mái ấm từ chối không cho biết thông tin, không cho gặp con từ tháng 9 và không được gặp 2 con đang gửi tại Mái ấm Quan Âm, người phụ nữ này đã đến Báo Thanh Niên để làm đơn xin cầu cứu.

Người phụ nữ này cho biết trong buổi bàn giao, phía Mái ấm Quan Âm đã gửi lại giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế của bé. Khi tình hình ổn định, chị sẽ đăng ký cho bé đi học.

Trước đó, trong ngày 24.10, Báo Thanh Niên đã tiếp nhận đơn cầu cứu của 2 người mẹ khác đã gửi con tại Mái ấm Quan Âm.

Báo Thanh Niên đã cử phóng viên đi cùng 2 người mẹ đến cơ sở mái ấm này để tìm hiểu sự việc. Thời điểm những người mẹ đến, chủ mái ấm không có mặt, nhưng có một phụ nữ (là quản lý mái ấm) và một số bảo mẫu, bảo vệ, nhân viên đón tiếp.

Những người này cho biết từ sau vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng bị Báo Thanh Niên phanh phui, cơ quan chức năng đi kiểm tra, do Mái ấm Quan Âm vượt quá số trẻ quy định nên khoảng 40 trẻ từ vài tháng tuổi trở lên đã được chuyển đến một nơi khác ở tỉnh Bình Phước. Quá lo lắng cho con, 2 người mẹ nhiều lần năn nỉ, van xin quản lý cho biết tung tích của con nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Cơ sở Mái ấm tình thương Quan Âm (quận 12, TP.HCM) B.T.N

Do nghi ngờ con bị mất tích nên những người mẹ đã đến Công an phường Hiệp Thành trình báo vụ việc. Ngay sau đó, Công an quận 12 đã nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc.

Qua làm việc với công an, người phụ nữ quản lý mái ấm cho biết do cơ sở chỉ cho phép chăm sóc, nuôi dưỡng tối đa 33 trẻ nên thời gian gần đây, mái ấm đã đưa 2 trẻ trên về chùa Thanh Nghiêm (ở phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Ngay trong đêm 24.10, hai trẻ đã được đưa về Mái ấm Quan Âm để các cơ quan chức năng làm các thủ tục đoàn tụ với 2 người mẹ.

Khi vụ việc đang được công an xử lý thì trong ngày 25.10, lại có thêm 2 người mẹ khác đến Báo Thanh Niên và cơ quan công an trình báo vụ việc tương tự khi gửi con vào Mái ấm tình thương Quan Âm và đã mất liên lạc với con suốt thời gian qua. Như vậy, có đến 4 người mẹ đến trình báo vụ việc và tìm con ở Mái ấm tình thương Quan Âm.

Đến thời điểm hiện tại, Công an quận 12 đã bàn giao 3 trẻ cho 3 người mẹ. Theo lời các bà mẹ, Công an quận 12 sau khi làm việc đã tận tình giúp đỡ, đưa cả mẹ và con về nơi cư trú. Còn 1 người mẹ khác tại TP.HCM vẫn đang thực hiện các thủ tục để nhận lại 2 con sinh đôi.

Đại diện Công an quận 12 gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên đã kịp thời phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin. Tương tự, những người mẹ xúc động khi được nhận lại con và gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên.

Liên quan vụ việc, UBND quận 12 cũng có báo cáo khẩn gửi đến UBND TP.HCM, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan.

Theo báo cáo, Mái ấm tình thương Quan Âm trước đây ở địa chỉ 183/31 TX52 (phường Thạnh Xuân), được thành lập ngày 15.3.2021 theo quyết định của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12.

Vụ 2 người mẹ tìm con ở Mái ấm Quan Âm: Công an yêu cầu đưa trẻ về gặp mẹ

Đến ngày 14.7.2023 thì đổi tên thành Cơ sở trợ giúp xã hội Mái ấm tình thương Quan Âm (gọi tắt là Mái ấm Quan Âm) và di dời về địa chỉ 222 - 224 Nguyễn Thị Búp (phường Hiệp Thành, quận 12). Người đại diện theo pháp luật là một người đàn ông 48 tuổi (cũng sống tại quận 12) là trụ trì của một ngôi chùa trên địa bàn TP.HCM.

Mái ấm này hoạt động theo loại hình cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí. Chức năng của mái ấm là tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa hoặc gia đình không có khả năng nuôi dưỡng, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi với quy mô chăm sóc và nuôi dưỡng không quá 33 trẻ.

Theo UBND quận 12, trước khi xảy ra vụ việc, ngày 8.9, lực lượng chức năng có kiểm tra Mái ấm Quan Âm, ghi nhận số lượng trẻ là 33/33 và không phát hiện 2 trẻ sơ sinh (được 2 người mẹ trình báo). Đoàn kiểm tra đã yêu cầu mái ấm khắc phục những mặt hạn chế, hoàn thiện hồ sơ lao động, hồ sơ quản lý trẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Hiện cơ quan chức năng và Công an quận 12 khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.