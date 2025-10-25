Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ xe tải mất lái gây tai nạn chết người trên QL14C: 'Lúc đó hỗn loạn lắm'

Phạm Anh
Phạm Anh
25/10/2025 15:32 GMT+7

Hai người bị thương trong vụ tai nạn xe tải mất lái rơi 30m xuống mái taluy âm trên QL14C, làm 2 vợ chồng tử vong đoạn qua xã Rờ Kơi (Quảng Ngãi), nay đã được xuất viện.

Ngày 25.10, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi, xã Bờ Y (Quảng Ngãi) cho biết 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn do xe tải mất lái rơi 30m xuống mái ta luy âm trên QL14C, đoạn qua xã Rờ Kơi (Quảng Ngãi) nay đã được xuất viện.

Hai nạn nhân trong vụ xe tải mất lái rơi xuống taluy âm 30m là ông Huỳnh Minh Đường (52 tuổi, trú xã M'Drắk, Đắk Lắk) và anh Lê Phạm Thủy (38 tuổi, trú xã Ea Riêng, Đắk Lắk). Theo ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, sau khi tiếp nhận cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, chụp X-quang kiểm tra toàn thân và không phát hiện tổn thương nội tạng hay gãy xương. 

"Đến nay, sức khỏe 2 bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện xuất viện", ông Đào cho biết.

Vụ xe tải mất lái làm chết đôi vợ chồng: Hai nạn nhân xuất viện- Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe tải mất lái rơi 30m xuống ta luy âm, làm 2 vợ chồng tử vong ở QL14C, xã Rờ Kơi (Quảng Ngãi)

ẢNH: H.L

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ xe tải mất lái rơi 30 m xuống taluy âm, anh Lê Phạm Thủy kể lại: Khoảng 13 giờ ngày 23.10, sau khi ăn cơm trưa, anh nằm nghỉ phía sau cabin xe tải. Bất ngờ, anh giật mình tỉnh dậy khi nghe ông Đường hét lớn, xe rung lắc dữ dội rồi tông mạnh vào hộ lan ven đường, lao xuống mái taluy âm.

"Lúc đó hỗn loạn lắm. Tôi cố đập cửa kính chui ra ngoài kêu cứu… May mắn tôi và ông Đường thoát chết, còn vợ chồng anh T. và chị H. không qua khỏi", anh Thủy nghẹn giọng.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 23.10, xe tải BS 47A - 294.21 do ông Huỳnh Minh Đường điều khiển, chở khoảng 15 tấn gạch men, lưu thông trên QL14C theo hướng xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai (Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Trên xe còn có vợ chồng anh Đ.V.T (45 tuổi), chị Đ.T.H (43 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) cùng anh Lê Phạm Thủy.

Khi đến Km 23+300 đoạn qua xã Rờ Kơi, bất ngờ xe tải mất lái, lao sang phải đường rồi rơi xuống mái taluy âm sâu gần 30 m. Cú rơi mạnh khiến cabin và thân xe hư hỏng nặng, gạch men văng tung tóe khắp hiện trường.

Vụ tai nạn do xe tải mất lái khiến vợ chồng anh T. tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin. Ông Đường và anh Thủy bị thương nặng, được lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Công an xã Rờ Kơi phối hợp với các lực lượng cứu hộ phải dùng máy móc, xà beng và cưa sắt phá cabin để đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài.

Xe tải mất lái trên QL14C, hai người tử vong

Xe tải mất lái trên QL14C, hai người tử vong

Xe tải mất lái trên QL14C (Quảng Ngãi), lao vào mép đường khiến hai vợ chồng tử vong, hai người khác bị thương.

xe tải mất lái Quốc lộ 14c Quảng Ngãi xã Rờ Kơi xã Bờ Y
Bình luận (0)

