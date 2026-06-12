Vùng Vịnh rung chuyển giữa đòn ăn miếng trả miếng Mỹ - Iran

Rạng sáng qua (giờ địa phương), Mỹ tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran, kéo theo đòn đáp trả từ nước CH Hồi giáo vào những cơ sở của Washington tại Bahrain, Kuwait và Jordan.

Chiến dịch xuyên đêm của Mỹ

Vài giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Iran phải trả giá vì "đùa giỡn" trên bàn đàm phán, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các lực lượng nước này bắt đầu tiến hành đợt tấn công phòng vệ tiếp theo nhằm đáp trả những hành động mà Washington coi là "vô cớ và tiếp tục gây hấn" từ Tehran.

Reuters đưa tin tiếng nổ từ các cuộc không kích đã vang khắp thủ đô Tehran, cũng như tại thành phố cảng Bandar Abbas và những khu vực phía nam Iran dọc theo eo biển Hormuz. Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận những mục tiêu trúng đòn của Mỹ gồm một khu phức hợp sản xuất, một doanh trại quân đội và một căn cứ của lực lượng này ở ngoại ô Tehran. Còn theo truyền thông Iran, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại đảo Qeshm, TP.Minab, các vùng Kargan và Sirik.

Lính cứu hỏa tìm cách dập lửa một địa điểm trúng UAV Iran ở Bahrain ngày 11.6 Ảnh: Bộ Nội vụ Bahrain

CENTCOM sau đó thông báo đã hoàn tất các cuộc tấn công nhằm vào năng lực giám sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc và những địa điểm đặt hệ thống phòng không của Iran. Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ rạng sáng 11.6 đã khai hỏa vũ khí chính xác vào những mục tiêu là mối đe dọa cho lực lượng Mỹ và tàu bè thương mại quốc tế di chuyển qua vùng biển khu vực. Chiến dịch kéo dài khoảng 4 giờ và kết thúc trước khi trời sáng.

Mỹ đã nối lại hành động quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth lên tiếng rằng Washington "sẽ đàm phán bằng bom đạn" nếu tổng thống yêu cầu.

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Iran đáp trả khắp vùng Vịnh

Sau làn sóng tấn công dày đặc của Mỹ, IRGC cho biết đã đáp trả bằng cách nhắm vào 18 cơ sở quân sự của đối phương trong khu vực, theo Hãng thông tấn IRNA. IRGC tuyên bố các mục tiêu tấn công lần này là căn cứ không quân Sheikh (Bahrain), các căn cứ không quân Ali Al Salem và Ahmad Al-Jaber (đều nằm ở Kuwait).

Tàu khu trục USS Michael Murphy của Mỹ khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk ở một địa điểm chưa xác định tại vùng Vịnh ngày 10.6 Ảnh: Hải quân Mỹ

Cũng theo truyền thông Iran, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào ăng ten liên lạc và những nơi đặt radar của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain. Kuwait tạm thời đóng cửa không phận trong lúc quân đội thông báo các hệ thống phòng không được kích hoạt để đánh chặn. Ở Jordan, IRGC cho biết tiếp tục tấn công căn cứ không quân Al-Azraq đêm thứ hai liên tiếp, với 12 tên lửa đạn đạo được phóng vào nơi này, theo Al Jazeera. Quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn được 20 tên lửa từ hướng Iran.

Iran cũng nối lại cảnh báo ở eo biển Hormuz, với việc hải quân nước này thông báo bắn trúng 2 tàu Mỹ tìm cách đi qua khu vực, theo Đài truyền hình quốc gia IRIB. Hãng Tasnim dẫn thông báo của lực lượng Iran tuyên bố tuyến hàng hải trọng yếu này đã bị "đóng cửa hoàn toàn" và bất kỳ tàu bè nào lưu thông qua khu vực đều sẽ trở thành mục tiêu. Tuy nhiên, CENTCOM khẳng định eo biển Hormuz chưa bị phong tỏa và không có tàu chiến Mỹ nào trúng đạn. Cũng theo CENTCOM, các tàu thương mại vẫn tiếp tục lưu thông qua khu vực bất chấp những lời đe dọa từ Tehran.

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Đàm phán vẫn tiếp tục

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Bộ Ngoại giao Pakistan hôm qua cho biết các nhà lãnh đạo nước này vẫn đang tham gia nỗ lực đàm phán với hy vọng có thể sớm chấm dứt xung đột. Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi thừa nhận "thật khó lạc quan" trong lúc Mỹ và Iran quay lại các hành động thù địch. "Tuy nhiên, chúng tôi chưa từ bỏ hy vọng", theo ông Andrabi.

AFP đưa tin các nhà đàm phán Qatar cùng ngày đã rời Tehran sau khi hoàn tất các cuộc trao đổi với giới chức Tehran về vấn đề Mỹ - Iran. Cuộc họp, có sự phối hợp của Washington, diễn ra đến khuya, tức trong lúc CENTCOM tấn công.

Còn Reuters dẫn 3 nguồn tin Iran và một quan chức châu Âu tiết lộ nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận sơ bộ đang được đẩy mạnh trong lúc hai bên tiếp tục không kích nhau. Nội dung đàm phán hiện tập trung vào một cơ chế cho phép giải ngân các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài. Theo các nguồn tin Iran, hai bên nhất trí về mặt chính trị, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục thảo luận chi tiết.

Ba thủy thủ Ấn Độ tử vong trên tàu trúng tên lửa Mỹ AFP hôm qua dẫn lời ông Sarbananda Sonowal, Bộ trưởng phụ trách cảng, vận tải và đường thủy của Ấn Độ, xác nhận 3 thủy thủ nước này đã tử vong trên tàu thương mại MT Settebello trúng đòn tấn công của quân đội Mỹ ngoài khơi Oman hôm 10.6. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại New Delhi và gửi công hàm phản đối mạnh mẽ vụ việc. Đây là vụ tấn công thứ hai do Mỹ thực hiện trong tuần này nhằm vào một tàu thương mại có nhiều thành viên thủy thủ đoàn là người Ấn Độ.