Vượt trăm cây số đến một ngày hội lớn

Điểm đáng chú ý, hàng ngàn học sinh (HS) vượt cả trăm cây số từ địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ), nay thuộc tỉnh Đồng Nai, đến với ngày hội lớn với nhiều thông tin hữu ích, hoạt động thú vị.

T HỨC DẬY TỪ HƠN 3 GIỜ SÁNG

Nhiều HS đã thức dậy từ 3 giờ 30 sáng để kịp dự lễ khai mạc, như trường hợp của Bùi Thảo My và Đoàn Mỹ Phương, cùng là HS lớp 12 Trường THPT Đồng Xoài, P.Bình Phước, ngôi trường cách điểm tổ chức Tư vấn mùa thi khoảng 90 km, chưa tính quãng đường dài các em phải di chuyển từ nhà lên trường.

"Xe chở chúng em xuất phát từ trường lúc 4 giờ 15, sau hơn hai tiếng thì đến nơi. Em quan tâm tới ngành quan hệ công chúng và hôm nay được các thầy cô từ nhiều trường ĐH như Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Quốc tế Hồng Bàng, Gia Định, Văn Hiến... tư vấn nhiệt tình, chuyên sâu về những gì ngành đòi hỏi ở ứng viên hay học phí, yêu cầu xét tuyển. Nhờ đó, em hiểu rõ hơn và không còn băn khoăn về dự định của mình", Phương chia sẻ. Điều này càng đặc biệt hơn khi trước đây nữ sinh đã không có cơ hội hỏi các thông tin liên quan ở những sự kiện quy mô nhỏ hơn, được tổ chức ở trường mình.

Thí sinh đến ngày hội Tư vấn mùa thi sáng 24.1 ẢNH: NGỌC LONG

Tương tự, Thảo My nói sau khi dự chương trình, em đã có nhiều thông tin hơn để cân nhắc lựa chọn giữa ngành ngôn ngữ Trung mà cha mẹ đề xuất với ngành quản trị nhà hàng - khách sạn mà em yêu thích.

Trong khi đó, Lê Ngọc Linh, HS lớp 12 Trường THCS-THPT Minh Hưng, P.Minh Hưng, cho biết đã dậy lúc 4 giờ để chuẩn bị. 8 giờ khi có mặt ở ngày hội Tư vấn mùa thi, ngay lập tức nữ sinh tranh thủ giải "cơn khát" thông tin về nhóm ngành kinh tế, quản trị kinh doanh với đại diện từ nhiều trường ĐH, CĐ tham dự sự kiện.

Linh cho biết thêm sau khi nghe tư vấn, em đã xác định rõ hai con đường của mình, một là xét vào ĐH Kinh tế TP.HCM và hai là vào Trường CĐ Kinh tế đối ngoại cũng ở TP.HCM. "Nhìn chung em rất bất ngờ vì không nghĩ sự kiện sẽ có nhiều trường tham gia đến vậy", Linh bộc bạch.

Cũng xuất phát từ 4 giờ vì trường cách nơi tổ chức hơn 80 km, cô Lã Xuân Mai, GV Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Nha Bích, thông tin cô trò đã vượt quãng đường xa để đến nơi. Đặc biệt, đoàn chỉ có gần 30 HS - tất cả đều là những bạn có học lực và đạo đức tốt, chủ động đăng ký để được tư vấn ngành nghề sâu hơn. "Các bạn rất thích thú khi được tham dự sự kiện", cô Mai nói, đồng thời bày tỏ cảm kích khi ban tổ chức cung cấp suất ăn trưa miễn phí cho cô trò.

Nhiều thông tin cung cấp cho thí sinh trong ngày hội Tư vấn mùa thi ảnh: Độc Lập





H ỌC TẬP CHƯA BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN

Cũng trong ngày khai mạc hôm qua, các em HS nhận được nhiều lời khuyên bổ ích từ nhiều vị khách mời, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình, Nhật ký của mẹ. Nhạc sĩ cho biết việc anh quyết tâm thi tiếp đại học và trúng tuyển đại học chính quy ngành sư phạm âm nhạc, Nhạc viện TP.HCM vào tháng 11.2025 khi ở tuổi 42, hy vọng sẽ là cảm hứng, động viên các HS rằng việc học không bao giờ là quá trễ. "Cần có nền móng vững chắc thì mới có thể nhảy cao"; "Nếu mình học chủ động, biết là học để làm gì, học có mục đích, học có mục tiêu, mình càng dễ thành công hơn trong cuộc sống", là những thông điệp của nhạc sĩ. Đồng thời anh cho rằng HS ngày nay có nhiều kênh để tiếp cận lời khuyên chọn ngành học, nghề nghiệp trong tương lai, ví dụ như chương trình Tư vấn mùa thi, nên các bạn hãy "tranh thủ" cơ hội đáng quý này.

Đáng chú ý, hàng trăm HS tập trung quanh các gian hàng của các đơn vị tư vấn du học, các trường của Mỹ có đại diện tại VN. Các HS quan tâm đến những kỹ năng, điều lưu ý với TS muốn du học trong bối cảnh mới - khi chính sách visa của nhiều nước có nhiều thay đổi, khi AI lên ngôi, cơ hội việc làm tại nhiều quốc gia siết lại.



