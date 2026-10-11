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    WHO không chắc về nguyên nhân khiến nhân viên phòng thí nghiệm dịch hạch Nga tử vong

    Vi Trân
    Vi Trân
    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm phổi khiến một nhân viên phòng thí nghiệm người Nga tử vong tại một trung tâm nghiên cứu phòng chống dịch hạch.

    Ngày 10.10, WHO cho biết cơ quan quản lý nhà nước của Nga đã báo cáo rằng kết quả xét nghiệm đối với nữ nhân viên phòng thí nghiệm tử vong và những người từng tiếp xúc với cô đều âm tính với các mầm bệnh nguy cơ cao được kiểm tra.

    Reuters dẫn thông báo cho hay những người tiếp xúc với nạn nhân vẫn không có triệu chứng bệnh và Moscow không phát hiện thêm ca viêm phổi nghiêm trọng nào có liên quan.

    WHO không chắc về nguyên nhân khiến nhân viên phòng thí nghiệm dịch hạch Nga tử vong- Ảnh 1.

    Viện Phòng chống Dịch hạch khu vực Siberia và Viễn Đông tại Irkutsk (Nga), nơi có nữ nhân viên phòng thí nghiệm tử vong vì bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân

    ẢNH: REUTERS

    "Dựa trên thông tin được cung cấp, WHO chưa tìm thấy bằng chứng về sự lây truyền đang diễn ra liên quan đến sự việc này. Một yếu tố chưa chắc chắn quan trọng vẫn là việc chưa có chẩn đoán xác định đối với nhân viên phòng thí nghiệm đã tử vong", WHO cho biết trong một tuyên bố.

    Nhân viên phòng thí nghiệm đã đổ bệnh và qua đời vào ngày 2.10, khiến giới chức Nga phải cách ly khoảng 200 người và gây ra lo ngại về sức khỏe cộng đồng trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng Nga thông báo nạn nhân tử vong vì bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

    Các quan chức y tế toàn cầu đặc biệt cảnh giác với các ca viêm phổi gây tử vong chưa rõ nguyên nhân kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, bởi đại dịch này cũng bắt đầu từ một chùm ca bệnh hô hấp gây tử vong và lây lan nhanh chóng tại Trung Quốc.

    Giới chức Nga cho biết nhân viên phòng thí nghiệm này đã được tiêm chủng đầy đủ và họ không tìm thấy vi sinh vật nào liên quan đến công việc của cô trong cơ thể cô.

    Hôm 8.10, Nga thông báo đã hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe đối với tất cả những người từng tiếp xúc với nhân viên này. Nga cũng cho biết đã cung cấp đầy đủ thông tin cho WHO theo các quy trình đã được thiết lập.

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