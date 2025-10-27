Xã miền núi Quảng Ngãi di dời hơn 140 hộ dân

Trưa 27.10, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo nhanh về tình hình ứng phó mưa lớn và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Theo ghi nhận, từ ngày 25 đến 10 giờ sáng 27.10, toàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt, sạt lở và chia cắt nhiều tuyến giao thông ở vùng núi.

Chính quyền các địa phương đang khẩn trương di dời người dân đến khu vực an toàn.

Mưa lớn nước lũ tràn về trên các tuyến đường ở miền núi Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông tê liệt

Theo số liệu từ các trạm đo, lượng mưa tại nhiều khu vực miền núi Quảng Ngãi đạt mức rất cao: Trà Thanh 801 mm, Sơn Trà 593 mm, Hương Trà 523 mm, Trà Hiệp 556 mm, Trà Nham 477 mm, Ba Điền 347 mm, Trà Tân 316 mm, Sơn Bua 300 mm và Trà Tây 298 mm.

Do mưa lớn kéo dài, nước trên các sông Vệ, Trà Khúc, Trà Bồng dâng nhanh, gây ngập sâu tại nhiều khu vực thấp trũng. Một số điểm ngập đáng chú ý như: cầu tràn Thạch Nham (ngập hơn 1,6 m), cầu máng Hành Minh - Hành Nhân (ngập khoảng 0,5 m), cầu sông Rin cũ (ngập khoảng 0,7 m). Các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường xã Tây Trà Bồng (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Tại xã Tây Trà Bồng, mưa lớn đã làm hư hỏng 2 căn nhà và gây sạt lở trên 9 tuyến đường, trong đó có các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm xã với các thôn vùng cao. Một số tuyến bị sạt lở nghiêm trọng gồm: đường từ Eo Xà Lan (xã Sơn Trà cũ) đi thôn Sơn; đường từ UBND xã Trà Xinh (cũ) đi thôn Trà Ôi; tuyến ngã 4 thôn Trà Bao đi UBND xã Sơn Trà; tuyến đường đội 7 thôn Trà Kem đi xóm ông Chân…

Trước nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, chính quyền xã Tây Trà Bồng đã tổ chức di dời 80 hộ với 132 nhân khẩu tại các thôn Tây, Vàng, Trà Linh, Trà Vân, Cà Đam, Bắc Dương và Tre đến nơi an toàn.

Còn tại xã Sơn Hà, mưa lớn cũng gây sạt lở trên tỉnh lộ 626 đoạn qua thôn Nước Nia, đất đá tràn xuống mặt đường. Tuyến đường liên xã Đăk Ngọk - Ngọk Wang (xã Đăk Ui) bị nước từ đồi cao tràn qua, làm xói lở taluy âm sâu khoảng 5 m, có nguy cơ nứt gãy và chia cắt hoàn toàn.

Nước sông đang dâng cao qua cầu Sông Rin (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Di dời khẩn cấp, tránh sạt lở

Tại xã Ba Động, khu vực Núi Gò Ui được xác định là điểm có nguy cơ sạt lở, đá lăn. Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, đã ký thông báo khẩn yêu cầu di dời 83 hộ với 263 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Các hộ dân được bố trí tạm trú tại Nhà văn hóa xã Ba Động (thôn Làng Teng), trụ sở Công an xã Ba Thành (cũ), Trường mầm non Ba Thành và Nhà văn hóa xã Ba Liên (cũ, thôn Đá Chát) trong trường hợp cần thiết. Thời gian di dời bắt đầu từ 14 giờ ngày 27.10.

"Chúng tôi đã giao Bí thư chi bộ, trưởng thôn và Ban công tác mặt trận thôn Làng Teng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn bị lương thực, vật dụng thiết yếu để di dời an toàn", ông Sinh cho biết.

Người dân xã Ba Vinh di dời vì sợ sạt lở núi ẢNH: H.P

Còn tại Ba Vinh, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 61 hộ với 216 nhân khẩu tại thôn Ba Lang do khu vực này xuất hiện nhiều dấu hiệu sạt lở, đá lăn đe dọa khu dân cư.

Ông Phan Đức Quang, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, cho biết sau khi tổ chức kiểm tra thực địa tại núi Gò Oát, lực lượng chức năng phát hiện 2 vị trí có nguy cơ cao ảnh hưởng đến khu dân cư phía dưới.

Tại vị trí thứ nhất, xuất hiện nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường khi có mưa lớn, khiến đất nền quanh khu vực bị nhão, dễ trượt. Ở vị trí thứ hai, lực lượng kiểm tra ghi nhận một vết nứt lớn chạy ngang sườn núi, dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m, sâu từ 0,5 - 1 m, nằm trên khu vực có độ dốc khoảng 45%.

"Xung quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác. Nếu tiếp tục có mưa lớn, khả năng sạt lở đất, lăn đá xuống khu dân cư là rất cao", ông Quang nói.

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm

Cầu Sơn Kỳ ngập sâu, giao thông tạm dừng Trưa 27.10, cầu Sơn Kỳ (nối thôn Làng Rút với thôn Tà Gầm) đã bị ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an xã Sơn Kỳ chốt chặn 2 đầu cầu, hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực ngập. Lực lượng chức năng đang túc trực ở cầu Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P. Công an xã Sơn Kỳ cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi lại, không đánh bắt cá hoặc vớt củi trên sông trong thời điểm này để đảm bảo an toàn tính mạng.



