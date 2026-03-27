Xe bán tải bị đối xử 'bất công'!

Khoảng gần 10 năm trở lại đây, xe bán tải dần trở thành lựa chọn quen thuộc trên đường phố Việt Nam. Từ một phương tiện chủ yếu phục vụ công việc, dòng xe này ngày càng phổ biến nhờ khả năng "đóng hai vai": vừa chở người, vừa chở hàng. Đó cũng là lý do, không ít người, (trong đó có tôi) chọn mua và sử dụng xe bán tải như một chiếc xe gia đình đa dụng, thay vì chọn dòng xe SUV.

Thực tế, sự bùng nổ của xe bán tải không chỉ đến từ nhu cầu sử dụng, mà khách quan thừa nhận còn từ lợi thế về chi phí sở hữu. Trước năm 2019, lệ phí trước bạ của xe bán tải chỉ ở mức 2% giá xe, thấp hơn rất nhiều so với mức 10 - 12% của ô tô con. Nghĩa là, với một chiếc xe có giá niêm yết khoảng 800 triệu đồng, người mua như tôi có thể tiết kiệm đến vài chục triệu đồng chi phí lăn bánh. Chính "lợi ích kép" vừa rẻ như xe tải, vừa đi lại tiện lợi như xe con đã giúp bán tải trở thành lựa chọn hấp dẫn.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong vài năm gần đây. Từ năm 2019, chính sách điều chỉnh khiến lệ phí trước bạ của xe bán tải tăng lên mức bằng khoảng 60% xe con, tương đương từ 6 - 7,2% giá xe, tùy địa phương. Điều này đồng nghĩa, người mua xe bán tải hiện nay không còn hưởng mức thuế thấp như xe tải, mà đã tiến gần hơn tới phân khúc của ô tô con về chi phí ban đầu. Chưa dừng lại ở đó, trong tương lai, xe bán tải còn có thể chịu thêm áp lực từ thuế tiêu thụ đặc biệt (cũng là một yếu tố cấu thành giá xe), khiến chi phí sở hữu dự báo còn tiếp tục tăng lên.

So với xe tải, người mua xe bán tải hiện nay phải đóng thuế, phí cao hơn, nhưng với quy định mới lại bị áp dụng nhiều hạn chế khi lưu thông ẢNH: T.N

Như vậy, nếu nhìn tổng thể, có thể thấy một thực tế, xe bán tải hiện nay đã không còn hưởng quá nhiều lợi thế về thuế, mà đã trở thành một dòng xe có chi phí sở hữu ở mức trung gian, thậm chí tiệm cận xe con. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, trong khi thuế, phí ngày càng tiến gần ô tô con, thì cách quản lý lại đang dần kéo xe bán tải về phía xe tải.

Những thay đổi gần đây trong quy định giao thông cho thấy điều đó rất rõ. Nếu trước đây, xe bán tải có thể được coi là xe con khi lưu thông (dù có kèm theo điều kiện tải trọng), thì các quy chuẩn mới gần như đã bỏ cách phân loại này. Đồng nghĩa, chỉ cần trong Giấy đăng ký xe có ghi rõ là "ô tô tải pickup", phương tiện đó có thể bị áp dụng các quy định giống với xe tải thuần túy, bao gồm hạn chế lưu thông như cấm giờ, cấm đường tại một số đô thị. Ví dụ tại Hà Nội, nhiều xe bán tải đã bị hạn chế lưu thông vào nội đô trong khung giờ 6 giờ đến 21 giờ, giống như xe tải thông thường.

Lý do cơ quan chức năng đưa ra là nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quản lý phương tiện theo đăng ký kỹ thuật, đồng thời giảm áp lực giao thông tại khu vực nội đô, nơi hạ tầng còn hạn chế và mật độ phương tiện ngày càng tăng. Việc xếp bán tải vào nhóm xe tải khi lưu thông cũng được cho là giúp cơ quan quản lý dễ kiểm soát hơn, tránh tình trạng lợi dụng "kẽ hở" để sử dụng phương tiện sai mục đích, đặc biệt trong hoạt động chở hàng.

Tuy nhiên, khi đặt trong thực tế sử dụng, cách tiếp cận này lại bộc lộ không ít điểm chưa thực sự hợp lý, đặc biệt với nhóm người dùng cá nhân không sử dụng xe vào mục đích vận tải.

Một mặt, chúng tôi bỏ ra chi phí không hề thấp để sở hữu xe, đóng lệ phí trước bạ cao gấp nhiều lần so với xe tải truyền thống. Nhưng mặt khác, khi tham gia giao thông, lại bị áp dụng những hạn chế tương tự xe tải. Nếu đã coi bán tải là xe tải khi lưu thông, thì tại sao lệ phí trước bạ không quay về mức 2% như trước? Ngược lại, nếu vẫn thu thuế ở mức tiệm cận ô tô con, tại sao không cho phép lưu thông linh hoạt hơn, tương tự xe con?

Câu hỏi này không chỉ của riêng tôi, mà cũng là băn khoăn chung của nhiều người dùng bán tải hiện nay. Tôi đồng ý rằng việc siết quản lý xe bán tải có thể xuất phát từ mục tiêu giảm áp lực giao thông đô thị. Nhưng nếu áp dụng một cách cứng nhắc, không phân biệt mục đích sử dụng, thì hệ quả lại đổ dồn lên chính những người dùng hợp pháp, sử dụng xe đúng nhu cầu.

Bởi thực tế, rất nhiều người mua xe bán tải không phải để kinh doanh vận tải. Họ dùng xe để đi làm, chở gia đình, thỉnh thoảng chở đồ đạc, không khác gì một chiếc SUV. Nhưng khi chính sách thay đổi, họ lại là nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Theo tôi, giải pháp không nên là "cấm cho dễ quản", mà cần một cách tiếp cận linh hoạt hơn.

Thứ nhất, nên xem xét phân loại bán tải theo mục đích sử dụng. Xe phục vụ vận tải hàng hóa có thể quản lý như xe tải. Ngược lại, xe đăng ký sử dụng cá nhân, không chở hàng kinh doanh, cần được áp dụng cơ chế lưu thông phù hợp hơn.

Thứ hai, cần đảm bảo tính nhất quán giữa chính sách thuế và chính sách giao thông. Không thể để một loại phương tiện vừa bị thu phí theo hướng xe con, vừa bị quản lý theo hướng xe tải.

Thứ ba, trong dài hạn, có thể xây dựng một khung pháp lý riêng cho xe bán tải, đúng với bản chất là dòng xe "lai", thay vì ép nó vào hai nhóm phân loại sẵn có.

Tôi hiểu rằng quản lý giao thông là bài toán khó. Nhưng với xe bán tải, điều người dùng mong muốn không phải là đặc quyền, mà chỉ là sự công bằng. Bởi khi đã chấp nhận mức chi phí cao hơn, điều tối thiểu chúng tôi kỳ vọng là được đối xử tương xứng, thay vì rơi vào tình cảnh "đóng thuế như xe con, lưu thông như xe tải".

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người sống và làm việc tại TP.HCM.