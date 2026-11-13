Xe bọc thép đời đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam ít người biết đến

Ở Việt Nam, xe bọc thép đầu tiên đưa vào biên chế quân đội là BTR-40, sau đó là BTR-50. Cả 2 loại xe này đã tham gia chiến đấu trong kháng chiến thống nhất đất nước.

Xe bọc thép BTR-40 phòng không bảo vệ Trung ương Đảng

BTR-40 được phát triển từ đầu năm 1947 tại Liên Xô (cũ) và sản xuất từ 1950 - 1960. Đây là loại xe bọc thép đầu tiên do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam, với chủ yếu là bản phòng không, mang súng máy phòng không 14,5 mm 2 nòng.

Bộ đội Tiểu đoàn 1 thiết giáp BTR-40 bảo vệ bộ binh hành quân ẢNH: QCPKKQ

Ngay sau khi có mặt tại Việt Nam đầu những năm 60 thế kỷ 20, các xe BTR-40 được giao nhiệm vụ chuyên trách đặc biệt trong vai trò tiểu đoàn phòng không cận vệ bảo vệ Trung ương Đảng. Tháng 5.1964, Tiểu đoàn 1 thiết giáp (Đoàn Xung kích) được thành lập tại sân bay Bạch Mai, với 36 xe bọc thép BTR-40 mang súng máy 14,5 mm 2 nòng và một số ít chiếc BTR-152 mang súng máy phòng không 14,5 mm.

Các phân đội pháo phòng không trên xe thiết giáp BTR-40 của Trung đoàn phòng không 241 (nay là Lữ đoàn phòng không 241, Quân đoàn 12) hành quân đến mục tiêu được giao bảo vệ ẢNH: QCPKKQ

Đầu năm 1965, không quân Mỹ bắt đầu đánh phá miền Bắc, các xe BTR-40 của Tiểu đoàn 1 thiết giáp được sử dụng làm lực lượng phòng không cơ động, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của Trung ương Đảng và các trận địa tên lửa. Ngày 19.5.1966, Tiểu đoàn thiết giáp 1 phát triển thành Trung đoàn phòng không 241 (hiện nay là Lữ đoàn phòng không 241, Quân đoàn 12) và tới đầu năm 1967, đơn vị chuyển đổi trang bị sang pháo cao xạ kéo, giống như các đơn vị phòng không khác.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Hà Nội và kho xăng dầu Đông Anh, một số xe BTR-40 được chuyển vào các đơn vị phòng không của Bộ Tư lệnh 559 bảo vệ đường Trường Sơn và được bố trí chiến đấu ở các cung đường, binh trạm trọng điểm.

Xe thiết giáp BTR-40 phòng không di chuyển trận địa, bảo vệ tuyến đường Hồ Chí Minh ẢNH: QCPKKQ

Thời điểm xe tăng bắt đầu vào chiến trường, một số xe BTR-40 phòng không được giao nhiệm vụ bảo vệ xe tăng, đã tham gia các chiến dịch quan trọng, từ chiến trường Lào, đến Quảng Trị những năm 1971 - 1972.

Trận đánh đầu tiên của BTR-40 ở chiến trường là tháng 2.1970, trong đội hình Tiểu đoàn 195A tham gia chiến dịch giải phóng cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (phía bắc Lào).

Trong chiến dịch này, 8 chiếc BTR-40A phòng không đã phối thuộc 10 xe tăng bơi nước PT-76, tiến công từ 2 hướng. Sau 12 ngày tham gia chiến đấu, ngày 20.2.1970, ta giải phóng cánh đồng Chum và tổn thất 3 xe do vướng mìn.

BTR-40 tổn thất tại Khe Sanh, Quảng Trị ẢNH: TƯ LIỆU

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiến (nguyên chiến sĩ xe BTR-40 thuộc Đại đội 3 thiết giáp, Tiểu đoàn 198) hiện đang sống ở Hải Phòng cho biết: cuối năm 1967, các xe BTR-40 đã đi cùng đội hình xe tăng bơi nước PT-76 vào chiến trường Quảng Trị, để chuẩn bị cho trận đánh Tà Mây - Làng Vây, đầu tháng 2.1968.

Trong quá trình chiến đấu khó khăn, bị đối phương chế áp hỏa lực, bộ đội ta đã tự hủy 1 xe BTR-40 trước khi rút lui, ở khu vực gần sân bay Tà Cơn. Tấm hình đối phương chụp lại cảnh binh sĩ xúm quanh xem xét chiếc BTR-40 hư hỏng, sau gần 60 năm được đưa lên mạng internet, ông Nguyễn Văn Tiến vẫn nhận ra.

BTR-40 là một loại xe bọc thép chở quân 4 bánh lốp (hở nóc) và là xe trinh sát của Liên Xô (cũ). Trong quân đội Xô Viết, BTR-40 dần được thay thế vai trò xe bọc thép chở quân bởi chiếc BTR-152 và vai trò xe trinh sát bởi chiếc BRDM-1. Xe BTR-40 bản phòng không trên đường phố Hà Nội, năm 1965 ẢNH: BCTTG BTR-40 bắt đầu phát triển từ năm 1947 tại Cục Thiết kế của Nhà máy ô tô Gorky (Liên Xô). Sản xuất từ 1950 - 1960 (biến thể BTR-40ZhD sản xuất đến 1969) BTR-40 là loại thiết giáp chở quân đầu tiên được Liên Xô sản xuất hàng loạt từ sau Thế chiến 2. BTR-40 được thiết kế dựa trên cơ sở là xe tải GAZ-63 với lớp bọc thép bổ sung dày từ 6-8 mm. Lớp giáp này không có khả năng chống đỡ hỏa lực mạnh. Nóc xe hở cũng khiến xe dễ bị tổn thương trong tác chiến đô thị.

Cải tiến xe bọc thép thành xe phóng từ

Năm 1967, không quân Mỹ sử dụng bom MK-36 DST từ trường đánh phá tuyến đường Trường Sơn, gây cho ta rất nhiều tổn thất. Nhiệm vụ nghiên cứu chống - phá bom từ trường được giao cho Cục Nghiên cứu kỹ thuật (nay là Viện Khoa học và công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng). Sau gần 1 năm tìm tòi nghiên cứu, Phòng Thông tin trinh sát của Cục, phối hợp các đơn vị trong và ngoài quân đội, đã sáng chế ra phương tiện phá bom chỉnh thể mang ký hiệu PB 1-5, PB 1-5II, PB 1-5II, lắp đặt lên các phương tiện cơ giới và ca nô.

Xe BTR-40 được cải tiến thành xe phóng từ ẢNH: QUÂN SỬ VIỆT NAM

Đặc biệt, để tận dụng tính năng hiệu quả của xe BTR-40A cũ kỹ, các cán bộ kỹ thuật đã gỡ súng máy phòng không 14,5 mm trên xe xuống, thực hiện cải tạo cơ khí và lắp đặt hệ thống phá bom từ trường chỉnh thể lên xe.

Thiết kế kỹ thuật đã được triển khai với số lượng lớn, trên nhiều loại xe ô tô, xe bánh xích khác nhau. Tuy nhiên, hiệu quả nhất vẫn là BTR-40, do đây là xe bánh hơi nhỏ gọn, có bọc thép và chở được khối lượng lớn. Đến giữa năm 1968, đã có gần 250 phương tiện phá bom được chế tạo. Riêng ở tuyến đường Trường Sơn, có 162 xe phá bom từ trường được đưa vào hoạt động.

Hiện vật xe BTR-40 cải tiến thành xe phóng từ ẢNH: TCKT

Cải biến BTR-40 mang tên lửa hóa học

Sau ngày thống nhất 30.4.1975, ta thu giữ được số lượng lớn tên lửa chiến lợi phẩm LAU-68 của địch với biến thể sử dụng đạn hóa học không đối đất. Do không đảm bảo an toàn lắp lên máy bay của ta, nên cấp trên yêu cầu chuyển toàn bộ số tên lửa này cho Bộ Tư lệnh Hóa học nghiên cứu, tìm cách sử dụng.

Ngày 28.10.1979, Bộ Tư lệnh Hóa học có công văn số 218/BTLHH đề nghị Phân viện thiết kế cơ giới (nay là Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) và Trường đại học Kỹ thuật quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật quân sự), nghiên cứu khả năng sử dụng và lắp đặt tên lửa LAU-68 trên xe cơ giới.

Bắn thử nghiệm tên lửa hóa học lắp trên xe BTR-40 ẢNH: TCKT

Phòng Ô tô của Phân viện đã tiến hành nghiên cứu lắp đặt và thiết kế bệ phóng tên lửa hóa học, gọi tắt là H-21. Nhóm đề tài do kỹ sư Trần Hùng Nam chủ trì, đã nghiên cứu chọn xe BTR-40 làm xe cơ sở để tính toán thiết kế, lắp đặt vũ khí. Bệ giá và giàn phóng LAU-68 được thiết kế, chế tạo đảm bảo yêu cầu.

Giàn tên lửa hóa học cùng với bệ giá cố định trên xe BTR-40 gồm 3 ống phóng với 21 quả đạn, bảo đảm bắn loạt nối tiếp nhau có góc tầm đạt từ 0° đến 45°, góc hướng ± 30 theo trục dọc xe. Việc điều khiển tầm hướng nhẹ nhàng thuận tiện, lấy phần tử bắn nhanh chóng dễ dàng... Tổ hợp xe và bệ phóng đã được thử nghiệm bắn đạn thật tại Trường bắn Hòa Lạc an toàn, tin cậy.

Nhóm đề tài đã được đại tá Đặng Quân Thụy, Tư lệnh Bộ đội Hóa học (sau được phong hàm trung tướng, Tư lệnh Quân khu 2, Phó chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Khóa IX, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2002 - 2007) khen thưởng và đánh giá cao.

Sau đó, Bộ Tư lệnh Hóa học đã đặt hàng một số tổ hợp phóng đạn tên lửa hóa học LAU-68 trên xe BTR-40 và đưa vào chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Bắc. (còn tiếp)