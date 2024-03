Xe gia đình cỡ nhỏ: Mitsubishi Xpander giảm mạnh doanh số, bộ 3 xe Toyota 'rớt hạng'

Không nằm ngoài dự báo, thị trường ô tô Việt Nam tháng 2.2024 vẫn chứng kiến sự ảm đạm, khi các đại lý tiếp tục vắng khách. Trong khi, hầu hết mẫu mã xe đều ghi nhận doanh số không như kỳ vọng.

Xe gia đình cỡ nhỏ vẫn là phân khúc “nóng” tại thị trường ô tô Việt Nam

Cụ thể, số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công - HTV (đơn vị nhập khẩu, lắp ráp và phân phối các dòng xe Hyundai tại Việt Nam) cho thấy, khép lại tháng vừa qua, toàn phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tầm giá dưới 1 tỉ đồng tại Việt Nam chỉ bán ra tổng cộng 1.704 xe. Doanh số này giảm 1.868 xe, tương đương khoảng 52% so với tháng đầu năm 2024.

Doanh số xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng 2.2024

Đáng chú ý, nếu như tháng trước đó, phân khúc này vẫn còn một vài mẫu xe duy trì được sức hút nhờ các chương trình ưu đãi, kích cầu; bước qua tháng 2, tất cả mẫu mã ở phân khúc này đều đồng loạt ghi nhận lượng xe bán ra lao dốc. Kể cả những mẫu xe đang được ưa chuộng như Mitsubishi Xpander.

Số liệu cho thấy, khép lại tháng vừa qua, mẫu xe Nhật dù vẫn dẫn đầu cuộc đua bán hàng ở phân khúc, tuy nhiên doanh số thực tế tiếp tục giảm rất mạnh so với tháng đầu năm. Cụ thể, trong cả tháng 2.2024, các đại lý Mitsubishi trên cả nước chỉ bán tổng cộng 641 xe, giảm 644 xe (tức hơn một nửa) so với tháng đầu năm. Nếu so với tháng cao điểm cuối năm 2023, lượng xe Xpander đến tay khách hàng hiện tại chỉ bằng khoảng gần 20%.

Những mẫu ô tô Toyota thuộc phân khúc xe gia đình không còn giữ được sức hút như giai đoạn cuối năm 2023 Gia Linh

Không chỉ Mitsubishi, Toyota cũng là hãng xe chịu nhiều "tổn thất". Cả 3 mẫu xe thuộc phân khúc xe gia đình của thương hiệu này đều không còn giữ được vị thế như giai đoạn cuối năm ngoái. Đặc biệt là Toyota Veloz. Kết thúc tháng qua, mẫu MPV này chỉ bán ra 146 xe, tiếp tục giảm 107 xe, tương đương hơn 42% so với tháng trước. Với kết quả này, Toyota Veloz bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh số tháng, xếp sau cả Suzuki XL7 (219 xe) và Kia Carens (201 xe).

Trong khi đó, hai mẫu xe còn lại gồm Toyota Avanza và Toyota Innova thậm chí còn "bết bát" hơn. Avanza khép lại tháng 2.2024 với 85 xe đến tay khách hàng, giảm 42 xe so với tháng đầu năm. Riêng Innova, cộng dồn các phiên bản, mẫu xe này cũng chỉ bán được 65 xe. Doanh số này rõ ràng kém xa kỳ vọng của hãng xe Nhật Bản. Nhất là khi phiên bản mới Innova Cross với nhiều thay đổi, cải tiến dù chỉ vừa tung ra thị trường Việt từ cuối tháng 10.2023 nhưng đã nhanh chóng đánh mất sức hút.

Sau tháng đầu năm bất ngờ "bùng nổ" nhờ tung nhiều ưu đãi, doanh số Suzuki Ertiga đã lao dốc trong tháng 2.2024

Ở nhóm còn lại, cái tên không thể không nhắc đến là Suzuki Ertiga. Sau tháng 1.2024 bất ngờ "bùng nổ" với doanh số đạt 427 xe, xếp thứ 3 ở phân khúc; bước sang tháng 2, mẫu xe gia đình của Suzuki lập tức đã phải "trở lại mặt đất". Báo cáo bán hàng từ VAMA cho thấy, trong cả tháng qua, lượng xe Ertiga đến tay người dùng chỉ đạt vỏn vẹn 38 chiếc, giảm đến gần 400 xe. Kết quả này khiến mẫu xe Nhật Bản bị đẩy xuống vị trí cuối cùng, xếp sau cả Hyundai Stargazer.