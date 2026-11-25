Những ngày qua, ghi nhận của Thanh Niên trên cầu Bình Lợi (đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Thủ Đức đi sân bay Tân Sơn Nhất), dù ngoài khung giờ được phép lưu thông vào làn đường thứ 2 tính từ lề bộ hành, hàng loạt người chạy xe máy vẫn nối đuôi nhau đi vào làn đường này.



Ngoài khung giờ cao điểm, hàng loạt xe máy nối đuôi nhau đi vào đường cấm trên cầu Bình Lợi ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại đây, biển báo cấm xe máy kèm khung giờ được phép lưu thông đã được lắp đặt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn di chuyển theo thói quen như trước khi điều chỉnh phương án phân làn. Điều này đồng nghĩa, hàng loạt người đi xe máy đã vi phạm lỗi đi vào đường có biển báo hiệu cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Anh Nguyễn Thành Nguyên (45 tuổi) đi xe máy qua cầu cho hay không nhìn thấy biển báo cấm vì biển khá nhỏ. Khi đã đi vào làn đường này ngoài giờ cao điểm anh được người đi ở làn kế bên nhắc nhở mới biết quy định.

Trong khi đó, chị Trần Thị Kim Mai (38 tuổi) cho biết ở chiều ngược lại, từ Bình Thạnh đi Thủ Đức, xe máy vẫn được lưu thông vào làn đường hỗn hợp nên dễ nhầm lẫn khi qua cầu Bình Lợi. Hơn nữa, trước đây xe máy được phép đi vào làn đường này cả ngày nên nhiều người vẫn đi theo thói quen cũ.

Nhiều người chạy xe máy vào đường cấm mà không hay biết đang vi phạm ẢNH: NHẬT THỊNH

Để xử lý tình trạng trên, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, thực hiện xử phạt trực tiếp và phạt nguội các trường hợp vi phạm tại đây.

Trước đó, từ ngày 19.9.2026, phương án tổ chức giao thông trên cầu Bình Lợi được điều chỉnh nhằm nâng cao năng lực lưu thông giờ cao điểm, giảm xung đột giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.



Cụ thể, tại làn đường thứ 2 tính từ lề bộ hành, thay vì được lưu thông cả ngày như trước đây, xe máy chỉ được phép đi vào khung giờ từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 20 giờ.

Ngược lại, ô tô con và ô tô khách dưới 16 chỗ được phép lưu thông vào làn đường này từ 9 - 16 giờ và từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Cầu Bình Lợi thay đổi tổ chức giao thông từ ngày 19.9.2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì sao xe máy chỉ được đi thêm một làn vào giờ cao điểm?

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trước đây, do lưu lượng xe máy lớn, nhất là vào giờ cao điểm, sở đã lấy thêm một làn ô tô trên cầu Bình Lợi để xe máy lưu thông và lắp đặt dải phân cách cứng.

Theo đó, từ 4 làn ô tô trên cầu chỉ còn 3 làn, trong đó có một làn dành cho phương tiện rẽ trái.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình giao thông tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, lưu lượng ô tô ngày càng tăng, gây ùn ứ kéo dài trên cầu Bình Lợi.

Giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí thường xuyên ùn ứ, nhiều thời điểm gây ùn kéo dài trên cầu Bình Lợi ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước tình hình này, Sở Xây dựng tiếp tục tạo điều kiện cho xe máy lưu thông thêm một làn ô tô vào giờ cao điểm. Hết giờ cao điểm, làn đường này được trả lại cho ô tô, xe máy di chuyển về làn đường được thiết kế dành riêng cho loại phương tiện này.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết việc cho phép xe máy lưu thông thêm một làn ô tô theo khung giờ từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 20 giờ được thực hiện đồng bộ trên toàn tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Sắp di dời dải phân cách bê tông trên cầu Bình Lợi

Trước phản ánh của người dân về việc khó quan sát biển báo phân làn trên cầu Bình Lợi, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tăng cường biển báo để người tham gia giao thông dễ dàng quan sát hơn.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đang có dự án chỉnh trang toàn bộ khu vực đường Phạm Văn Đồng. Trong đó, có nội dung di dời dải phân cách bê tông trên cầu Bình Lợi, tổ chức lại giao thông để các phương tiện dễ dàng di chuyển trên toàn tuyến Phạm Văn Đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12.2026.

Người dân cần chú ý quan sát biển báo khi di chuyển, việc xe máy đi vào đường cấm có thể gây xung đột với dòng xe ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong thời gian này, người dân khi lưu thông qua cầu Bình Lợi cần chú ý quan sát biển báo, vạch kẻ đường, giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh vi phạm.

Theo quy định, người điều khiển xe máy đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.