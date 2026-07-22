Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, xe tải mang biển số 43H-191.xx lưu thông trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang theo hướng từ Nha Trang đi Vân Phong. Khi đến Km328+900, đoạn qua thôn Đại Mỹ, xã Hòa Trí (Khánh Hòa), xe tải này bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe tải biển số 43H-191.xx bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

ẢNH: PC07

Qua xác minh, xe tải do tài xế Nguyễn Văn Huy (34 tuổi, ở phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Theo trình bày của tài xế, trong lúc xe đang chạy, anh phát hiện khói bắt đầu lọt vào cabin nên lập tức đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp và xuống kiểm tra. Khi vừa rời khỏi xe, anh thấy lửa bùng phát từ khu vực ghế phụ rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ phần đầu xe. Ngọn lửa sau đó tiếp tục lan sang hàng hóa trên xe là giấy bìa carton.

Vụ xe tải bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang khiến phần đầu xe và toàn bộ số hàng bị thiêu rụi, rất may không có người bị thương.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa khống chế, dập tắt vụ cháy xe tải trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang ẢNH: PC07

Xe tải bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thiêu rụi phần đầu xe và toàn bộ hàng hóa ẢNH: PC07

Ngay sau khi nhận tin báo, Tổ Cảnh sát giao thông số 2 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông để bảo đảm an toàn và không xảy ra ùn tắc trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Lực lượng CSGT đồng thời phối hợp đơn vị quản lý đường bộ Khánh Hòa và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an tỉnh Khánh Hòa khống chế, dập tắt đám cháy.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định.