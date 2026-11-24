Thay vì cải tiến trên nền tảng có sẵn, Việt Nam đã tham khảo các chuẩn mực thiết giáp hiện đại trên thế giới, để tạo ra cấu hình hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của XTC-03 cho thấy bước chuyển từ sửa chữa, cải tiến xe thiết giáp trên nền tảng cũ sang tự chủ thiết kế và tích hợp công nghệ.

Xe thiết giáp hoàn toàn mới với tính năng hiện đại

Thực hiện các kết luận của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, từ giữa năm 2025, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã thành lập Ban Chủ nhiệm cụm nhiệm vụ XTC-03 để trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách (thứ 3 từ phải qua), Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, kiểm tra sản phẩm xe thiết giáp XTC-03 ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Qua nghiên cứu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đề xuất xe XTC-03 với thiết kế tiên tiến, mới hoàn toàn, tính năng chiến - kỹ thuật hiện đại và có một số ưu điểm vượt trội về khả năng bảo vệ, cơ động, hệ thống vũ khí, khí tài.

Đặc biệt, xe được tích hợp các hệ thống bảo vệ hiện đại có khả năng tự động phát hiện những yếu tố gây hại và tự động kích hoạt chế độ bảo vệ, giúp nâng cao khả năng bảo vệ cho kíp xe và an toàn cho bộ đội trong chiến đấu.

XTC-03 thử nghiệm bơi nước ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Nếu XTC-02 là xe thiết giáp chở quân bánh lốp 4×4 hạng nhẹ (nặng 12,7 tấn, vũ khí chính là súng máy 12,7 mm), thì XTC-03 thuộc chủng loại xe thiết giáp chở quân chiến đấu bánh lốp 8×8 (nặng khoảng 16 tấn, trang bị pháo tự động 30 mm 2A42).

Dự án xe thiết giáp XTC-03 được chính thức thực hiện từ giữa năm 2025. Ban đầu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao nhiệm vụ cho Nhà máy Z179 thuộc Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET) chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03.

Kiểm tra các tính năng cơ động của XTC-03 ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Ngày 23.9.2025, lãnh đạo Bộ Quốc phòng họp với các đơn vị liên quan về phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1.

Tại cuộc họp, thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (nay là Phó chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng tổng cục), cho biết đến cuối tháng 9.2025, tổng cục sẽ hoàn thành thuyết minh đề án khung của sản phẩm quốc gia xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và phiếu đề xuất các nhiệm vụ thuộc đề án, gửi Cục Khoa học quân sự triển khai các thủ tục tiếp theo.

Xe thiết giáp chở quân XTC-03 do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo năm 2026 ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

"Nhà máy Z179 được giao nghiên cứu, chế tạo 1 mẫu nguyên lý xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03, hoàn thành trước ngày 31.3.2026", thiếu tướng Khiết nhấn mạnh.

Kiểm tra xe XTC-03 tại Nhà máy Z111, tháng 5.2026 ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Tại buổi làm việc, thượng tướng Phạm Hoài Nam (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động trong tham mưu, đề xuất phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng nhấn mạnh xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 được xác định là vũ khí có ý nghĩa chiến lược. Vì vậy, ông yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan cần rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, sớm có sản phẩm đưa vào sử dụng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam (thứ 2 từ trái qua), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tiến độ sản xuất xe XTC-03 tại Nhà máy Z111, tháng 5.2026 ẢNH: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Nhà máy Z179 thuộc Tổng công ty kinh tế kỹ thuật quốc phòng (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) là đơn vị được giao nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số bộ phận và chủ trì tổng lắp, thử nghiệm 10 xe XTC-02, từ cuối năm 2024. Đến tháng 6.2025, toàn bộ 10 xe thiết giáp chở quân XTC-02 đã được Nhà máy Z179 tổng lắp, thử nghiệm thành công.

XTC-03 thử nghiệm bơi nước ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Đến đầu năm 2026, nhiệm vụ XTC-03 được giao cho Nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, với phần quan trọng nhất là chủ trì tổng lắp, hoàn thiện.

"Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phải đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan khu vực trưng bày vũ khí do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất, ngày 15.9.2025 ẢNH: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo, sản xuất vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược". Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15.9.1945 - 15.9.2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Vừa sản xuất súng vừa tổng lắp xe XTC-03

Được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị trong toàn quân nghiên cứu, chế tạo sản phẩm xe XTC-03, Nhà máy Z111 đã tổ chức, sắp xếp lại mặt bằng công nghệ phục vụ chế tạo xe, bảo đảm nhà xưởng chế tạo, tổng lắp riêng biệt và các nhà xưởng chế tạo các cụm chi tiết theo từng chuyên ngành.

Đến giữa năm 2026, tài liệu thiết kế các cụm bộ phận chính phục vụ cho chế tạo mẫu xe đã được Nhà máy Z111 và các đơn vị liên quan hoàn thành và tiến hành chỉnh sửa, cập nhật song song với quá trình chế tạo sản phẩm.

Bắn thử nghiệm vũ khí lắp đặt trên XTC-03 ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Nhà máy Z111 và các đơn vị đã kết hợp áp dụng hơn 30 công nghệ được làm chủ qua các dự án trước đây; tiếp tục nghiên cứu, làm chủ hơn 20 công nghệ mới phục vụ chế tạo, sản xuất các chi tiết, hệ thống của xe có tính hiện đại cao hơn.

Theo đại diện Nhà máy Z111, đầu năm 2026, ngay khi nhận nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo xe XTC-03, nhà máy đã chủ động bám nắm các cơ quan chức năng hoàn thiện cấu hình, tính năng và thủ tục pháp lý; chủ trì, phối hợp một số đơn vị trong toàn quân triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo xe.

Sau 5 tháng triển khai, đến đầu tháng 5.2026, xe XTC-03 đã hoàn thành chế tạo, tổng lắp toàn bộ xe cơ sở, tiến hành khởi động, chạy không tải, thử nghiệm tính năng của hệ thống thủy lực và khí nén.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam (thứ hai từ phải qua) kiểm tra sản phẩm XTC-03 ẢNH: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Điểm nổi bật của xe XTC-03 là được tích hợp các hệ thống hiện đại như: hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser đồng bộ với dàn phóng đạn khói; hệ thống phòng chống các tác nhân hóa học, hạt nhân; hệ thống chữa cháy tự động khoang động lực; hệ thống tự động kích hoạt chế độ bảo vệ cho kíp xe; xe có khả năng cơ động với tốc độ lớn nhất 85 km/giờ…

XTC-03 nhìn từ trên cao ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Ngày 5.5.2026, thượng tướng Phạm Hoài Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm và kiểm tra tiến độ chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 tại Nhà máy Z111.

Tại buổi làm việc, thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Nhà máy Z111 quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về sản xuất xe thiết giáp. Đối với sản xuất xe thiết giáp XCT-03, nhà máy phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhà xưởng; mở mới các đề tài khoa học để nghiên cứu tích hợp vũ khí, khí tài, hệ thống thông tin đồng bộ, hiện đại...

Thượng tướng Phạm Hoài Nam (thứ hai từ trái qua) kiểm tra khoang chở quân của XTC-03 ẢNH: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

"Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z111 tích cực phối hợp Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) để hoàn thành các thủ tục mở mới nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng để hoàn thiện và tổ chức thử nghiệm, đánh giá mẫu xe XTC-03 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, hoàn thành trước ngày 31.5.2026.

Khẩn trương triển khai các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ; đẩy mạnh làm chủ công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa, phấn đấu hoàn thành xe XTC-03 hoàn chỉnh để thử nghiệm, nghiệm thu, kịp thời tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 tới đây", thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh.

XTC-03 hoàn thành bắn thử nghiệm

Bắn thử nghiệm là bước kiểm tra thực tế bắt buộc nhằm đánh giá độ chính xác, tính an toàn và khả năng hoạt động của vũ khí, khí tài trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt hoặc trang bị chính thức. Đối với xe thiết giáp XTC-03, bắn thử nghiệm là bước cần thiết trước khi đưa xe vào sản xuất loạt để trang bị cho các đơn vị trong toàn quân.

Xe thiết giáp XTC-03 thử nghiệm trên thao trường ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Mới đây, ngày 16.11.2026, tại Trường bắn Nhà máy Z131 (xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên), Nhà máy Z111 đã tổ chức bắn thử nghiệm, nghiệm thu hệ thống vũ khí trên xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03.

Nội dung bắn thử nghiệm đánh giá chỉ tiêu tính năng chiến - kỹ thuật hệ thống vũ khí trên xe XTC-03, bao gồm: pháo 30 mm, súng đại liên 7,62 mm SĐL-T, giàn phóng đạn khói; kính ngắm pháo thủ; hệ thống điều khiển quang điện tử...

XTC-03 bắn thử nghiệm ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Tại thực địa, Nhà máy Z111 phối hợp các đơn vị tiến hành thử nghiệm bắn kiểm tra mục tiêu mặt đất cố định ở cự ly 1.000 m kênh ngày và mục tiêu mặt đất cố định ở cự ly 1.000 m kênh đêm; bắn kiểm tra độ chính xác mục tiêu trên không kênh ngày và mục tiêu mặt đất di động kênh ngày. Kết quả thử nghiệm đều đạt các tính năng kỹ - chiến thuật đề ra và tuân thủ đúng phương án được phê duyệt, đảm bảo chính xác, tin cậy, khách quan và an toàn.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết (thứ 5 từ trái qua), Phó chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, trao quà tặng, động viên các lực lượng thực hành bắn thử nghiệm vũ khí của xe XTC-03, ngày 16.11.2026 ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Trong thời gian tới, Nhà máy Z111 tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thử nghiệm các hạng mục quan trọng khác như: bắn kiểm tra hoạt động của hệ thống vũ khí; bắn kiểm tra độ chính xác bằng kính ngắm pháo thủ; bắn nghiệm thu tổng hợp vũ khí lắp trên xe… trên các địa hình và thời tiết khác nhau, nhằm đánh giá và hoàn thiện xe.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng (Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) thông tin: xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 sẽ được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 10 - 13.12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).