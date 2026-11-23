Tuy nhiên, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 (xe thiết giáp hạng nặng) từ tháng 7.2025 mới chính thức xuất hiện trên báo chí với phiên bản hoàn thiện, trong hợp luyện nhiệm vụ A80 tại Miếu Môn, Hà Nội.

Đạt yêu cầu vẫn thiết kế lại

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, năm 2022 Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn thành nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mẫu xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02.

Xe thiết giáp chở quân XTC-02 phiên bản đầu tiên ẢNH: TCCNQP

Sau khi chế tạo xong phiên bản xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 đầu tiên và kiểm tra, thử nghiệm tĩnh tại Nhà máy Z179 (Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng - GAET), Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã thử nghiệm, đánh giá mẫu xe XTC-02 tại bãi thử của Trường cao đẳng Kỹ thuật quân sự 1 thuộc Tổng cục Kỹ thuật (nay là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật). Xe cũng được thử tại hồ bơi, trường bắn của Trung tâm Huấn luyện tổng hợp tăng thiết giáp thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp. Kết quả thử nghiệm của phiên bản đầu tiên này được đánh giá là "đạt yêu cầu".

XTC-02 phiên bản hoàn thiện được sản xuất tại Nhà máy Z179 ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cũng xuất hiện một số hạn chế về chiều cao, tốc độ tối đa của xe, độ êm dịu, khả năng bắt bám của hệ thống điều khiển vũ khí... Để khắc phục những tồn tại, nhược điểm nêu trên, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã phối hợp Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự thuộc Tổng cục Kỹ thuật, tập trung nghiên cứu, xây dựng phương án hoàn thiện thiết kế xe XTC-02.

XTC-02 huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, tháng 7.2025 ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngày 17.1.2023, Quân ủy Trung ương đã thông qua chủ trương mở mới nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02. Đồng thời, thông qua tổng mức đầu tư cho nhiệm vụ XTC-02.

XTC-02 thử nghiệm bơi nước ẢNH: QUỐC PHÒNG VIỆT NAM

Ngày 23.1.2024, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (tháng 10.2024 được thăng quân hàm đại tướng) ký ban hành Quyết định số 301/QĐ-TM về phê duyệt cấu hình, tính năng chiến thuật - kỹ thuật cơ bản của xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan sản phẩm XTC-02 tại Đại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ 11, ngày 24.9.2025 ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngày 21.8.2024, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xe tăng thiết giáp. Ông kết luận giao Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02" theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: nghiên cứu thiết kế, chế tạo, tổng lắp, thử nghiệm 1 xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 để đánh giá, nghiệm thu và hoàn thiện bộ chỉ tiêu tính năng chiến thuật - kỹ thuật, trình Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu phê duyệt.

Giai đoạn 2: sản xuất thử nghiệm lô xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02, hoàn thiện công nghệ để sản xuất loạt lớn.

XTC-02 thử nghiệm vượt dốc ẢNH: QUỐC PHÒNG VIỆT NAM

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án, ngày 20.9.2024, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ban hành Quyết định số 11047/QĐ-CNQP về thành lập Ban Chủ nhiệm dự án án XTC-02, do thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý công nghệ làm chủ nhiệm dự án.

Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các đề tài, nhiệm vụ thuộc dự án. Ban Chủ nhiệm đã thành lập Tổ công tác để trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị tham gia dự án xây dựng thuyết minh đề tài, triển khai trước một số nội dung của dự án.

Kiểm tra tính năng kỹ chiến thuật của XTC-02 ẢNH: BCTTG

Dự án XTC-02 là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng về chính trị, quân sự, khoa học công nghệ, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì thực hiện. Xe thiết giáp chở quân XTC-02 huấn luyện, tháng 7.2025 ẢNH: MAI THANH HẢI Sau gần 2 năm (tháng 9.2024 - 6.2026) triển khai, trải qua 2 giai đoạn, dự án XTC-02 đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung nghiên cứu, chế tạo, bảo đảm đủ chủng loại, số lượng sản phẩm, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ được phê duyệt. Xe được thiết kế hiện đại, hình dáng khí động học tối ưu, bố trí các cụm, bộ phận theo module, thuận tiện cho bảo dưỡng và phát triển các biến thể với vũ khí, trang bị kỹ thuật khác nhau; xe có tính cơ động cao, một số tính năng vượt trội so với các dòng xe thiết giáp cùng chủng loại… Xe XTC-02 có tỷ lệ nội địa hóa cao, tính theo số lượng, hệ thống lớn đạt trên 80%; làm chủ khoảng 70 công nghệ nền, công nghệ lõi; xây dựng được các hệ thống tài liệu kỹ thuật; đào tạo được hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân có trình độ tay nghề cao, chuyên môn phù hợp, sẵn sàng triển khai các dự án, đề án phát triển công nghiệp xe quân sự trong nước...

Chịu trách nhiệm từ A đến Z

Ngày 8.11.2024, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng ý với đề xuất về dự án XTC-02, trong đó giao Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chịu trách nhiệm toàn diện trước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng từ khâu tư vấn, xét duyệt đến đánh giá nghiệm thu các đề tài, nhiệm vụ thuộc dự án XTC-02.

Thử nghiệm vũ khí, hỏa lực của xe XTC-02, tháng 9.2026 ẢNH: BCTTG

Ngày 27.2.2025, Hội đồng Trang bị Bộ Quốc phòng đã thông báo kết luận của đại tướng Nguyễn Tân Cương thống nhất về chủ trương điều chỉnh dự án XTC-02 theo các nội dung đề xuất của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

XTC-02 thực hành bắn đạn thật trong khi hành tiến ẢNH: TCCNQP

Ngày 5.6.2025, Văn phòng Quân ủy Trung ương có Công văn số 858-CV/VPQU thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương: "Đồng ý với báo cáo, đề xuất của Hội đồng Trang bị Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2887/BC-HĐTB ngày 29.5.2025". Trong đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết nghị chủ trương cho phép Tổng cục Công nghiệp quốc phòng điều chỉnh dự án khoa học công nghệ nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02.

Xe XTC-02 diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, ngày 2.9.2025 ẢNH: LÊ TIẾN

Tính đến tháng 8.2025, dự án XTC-02 đã hoàn thành nghiên cứu, chế tạo lô xe đầu tiên, kịp thời tham gia phục vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Kiểm tra tiến độ sản xuất xe XTC-02 ẢNH: TCCNQP

Sau đó, các xe còn lại tiếp tục được khẩn trương nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định. Cuối tháng 9.2026, tại Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) ở xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng đã nghiệm thu hệ thống vũ khí, khí tài, đạn khói và hệ thống thông tin trên xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Nhà máy Z179 chủ trì thực hiện. Chủ tịch hội đồng là thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp.

Nghiệm thu hệ thống vũ khí, khí tài, đạn khói và hệ thống thông tin liên lạc trên xe XTC-02, tháng 9.2026 ẢNH: BCTTG

Phương án nghiệm thu bao gồm hệ thống vũ khí, khí tài, đạn khói và hệ thống thông tin. Sau quá trình bắn, kiểm tra thông tin, Hội đồng nghiệm thu kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật trên xe và quan sát kết quả bắn trực tiếp trên bia. Các loạt bắn được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối, kết quả trúng mục tiêu đạt tỷ lệ cao, dàn phóng đạn khói hoạt động tin cậy, hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến điện ở khoảng cách xa nhất 18 km tốt, nghe to, rõ ở tất cả các chế độ liên lạc.

XTC-02 diễu binh ngày 2.9.2025 ẢNH: ĐÌNH HUY

Kết luận buổi nghiệm thu, thiếu tướng Đỗ Đình Thanh cho biết dự án sản xuất thử nghiệm xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 đạt yêu cầu theo thuyết minh dự án và quy trình đánh giá, nghiệm thu đã được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu phê duyệt. Nhà máy Z179 và các đơn vị liên quan có đầy đủ điều kiện kỹ thuật - công nghệ bảo đảm sản xuất và duy trì chất lượng bán thành phẩm cho sản xuất xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02.

XTC-02 chế tạo tại Nhà máy Z179 ẢNH: TCCNQP

Công ty TNHH MTV cơ khí Z179, thuộc Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET) có phiên hiệu quân sự là Nhà máy Z179. Cuối năm 2024, công ty vinh dự được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số bộ phận và chủ trì tổng lắp, thử nghiệm 10 xe XTC-02. Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang tầm cỡ quốc gia, công ty đã phát động đợt thi đua đột kích "122 ngày đêm thần tốc - quyết thắng - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ X2". Hệ thống hỏa lực trên xe XTC-02 ẢNH: LÊ TIẾN Với tinh thần lao động, cống hiến hết mình của cán bộ, kỹ sư, công nhân viên và người lao động công ty; cùng sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, tháng 6.2025, toàn bộ 10 xe thiết giáp chở quân XTC-02 đã được tổng lắp, thử nghiệm thành công. Xe XTC- 02 là sản phẩm đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe cơ giới quân sự trong nước, có tính năng kỹ - chiến thuật hiện đại như: cơ động qua các địa hình phức tạp; tốc độ bơi tiến lớn nhất 12 km/giờ; khả năng bám bắt và bắn trúng mục tiêu di động khi xe chạy tốc độ 20 km/giờ... Nguồn: Đại tá Võ Thị Khúc Liên Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cơ khí Z179

Sẽ có thêm nhiều sản phẩm xe thiết giáp vào năm 2030

"Bảo đảm nghiên cứu, sản xuất các chủng loại xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành phục vụ lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2030) theo kế hoạch, tiến độ được phê duyệt".

Đó là chỉ đạo của thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại hội nghị tổng kết dự án khoa học và công nghệ "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02". Hội nghị do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức tại Nhà máy Z179 (Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng - GAET) ngày 12.11.2026.

Xe XTC-02 trưng bày tại hội nghị tổng kết dự án XTC-02 ở Nhà máy Z179, ngày 12.11.2026. Người thứ 3 từ trái sang là thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ẢNH: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả và kinh nghiệm từ dự án XTC-02, tiếp tục đổi mới sáng tạo, có cách làm đột phá, phù hợp với thực tiễn, chủ động đề xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, rút ngắn quá trình từ nghiên cứu đến chế thử, thử nghiệm và sản xuất sản phẩm.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược để tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; thực hiện thành công quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, thông minh.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nhất là chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, tổng công trình sư và kỹ sư nòng cốt".

Xe XTC-02 diễu binh sáng 2.9.2025 trên Quảng trường Ba Đình ẢNH: LÊ TIẾN