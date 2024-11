Xe Trung Quốc lại 'ồ ạt' trình làng khách Việt, giá nào cũng có

Làn sóng ô tô Trung Quốc đổ vào Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu giảm, bước vào quý 4/2024, thị trường ô tô trong nước tiếp tục chào đón thêm các thương hiệu hoàn toàn mới như AION, GAC. Cùng với đó là hàng loạt mẫu mã xe mới, trải đều các phân khúc, tầm giá; từ xe xăng đến xe điện.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Bộ đôi AION Y Plus và ES

"Kỳ lân" xe điện AION là thương hiệu mở màn cho làn sóng ô tô Trung Quốc tiếp diễn vào Việt Nam trong quý cuối năm 2024, khi chào sân thị trường bằng việc trình làng 2 mẫu xe thuần điện AION Y Plus và ES. Trong đó, mẫu xe được chờ đợi nhất là AION Y Plus được phân phối với phiên bản duy nhất Y Plus Premium (7 màu ngoại thất và 5 màu nội thất), có giá 888 triệu đồng (đã bao gồm pin). Tại Việt Nam mẫu xe này định vị ở phân khúc SUV/Crossover hạng trung (cỡ C).

AION Y Plus mở màn cho cuộc đổ bộ mới của xe Trung Quốc vào thị trường Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2024 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

AION Y Plus sở hữu thiết kế tinh giản và mang hơi hướng tương lai hơn so với những mẫu mã cùng hạng đang có mặt tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ điện kết hợp khối pin khối pin 63,2 kWh, cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 225 Nm. Y Plus có phạm vi hoạt động tiêu chuẩn 490 km. Hãng tặng kèm 2 bộ sạc cầm tay. Trong đó, với bộ sạc AC 7,4 kW, xe có thể sạc đầy trong khoảng 9 tiếng.

Trong khi đó, AION ES cũng bán ra phiên bản duy nhất, kèm 4 màu ngoại thất; giá bán chính thức 788 triệu đồng (bao gồm pin). Nếu xét về kích thước, mẫu xe này sẽ xếp chung nhóm sedan hạng D với BYD Seal (1,119 - 1,359 tỉ đồng) ở mảng xe điện và những tên tuổi "sừng sỏ" ở nhóm xe xăng như Toyota Camry (1,105 - 1,495 tỉ đồng), Mazda6 (769 - 899 triệu đồng) hay Kia K5 (859 - 999 triệu đồng).

So sánh nhanh có thể thấy, giá bán của mẫu xe AION thấp hơn đáng kể so với hầu hết đối thủ, ngoại trừ Mazda6. Mặc dù vậy, so về trang bị, phiên bản AION ES bán tại Việt Nam lại có phần lép vế hơn.

AION ES là mẫu sedan hạng D thuần điện nhưng trang bị khá cơ bản, chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng dịch vụ

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở khả năng vận hành, AION ES sử dụng bộ pin LFP có công suất 55.2 kWh, sản sinh công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn 225 Nm với khả năng di chuyển tối đa 440 km trong một lần sạc.

Bộ đôi BYD M6 và HAN

Tiếp nối AION, BYD cũng tăng cường sức cạnh tranh tại Việt Nam bằng việc mở bán thêm hai dòng xe thuần điện mới, gồm BYD HAN và BYD M6.

HAN là dòng xe điện toàn cầu được BYD định vị ở phân khúc sedan cỡ E, cao cấp hơn so với "đàn em" BYD Seal. Tại thị trường Việt Nam, HAN chỉ bán ra 1 phiên bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy của BYD ở Trung Quốc, với giá 1,489 tỉ đồng. Bên cạnh thiết kế hiện đại; mẫu sedan cỡ lớn của hãng xe Trung Quốc cũng sở hữu không gian nội thất khá sang trọng với chất liệu da Nappa cao cấp kết hợp cùng một số chi tiết carbon tạo điểm nhấn. Khu vực khoang lái nổi bật với cụm cần số BYD Heart, màn hình xoay thông minh kích thước 15,6 inch, hệ thống đèn trang trí 128 màu...

Về vận hành, HAN trang bị hệ dẫn động 4 bánh electric-AWD, gồm động cơ điện cho tổng công suất lên đến 509 mã lực, mô-men xoắn cực đại 700 Nm, giúp BYD HAN tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 3,9 giây. Cung cấp năng lượng cho khối động cơ là bộ pin 85,44 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 521 km sau mỗi lần sạc đầy.

Bộ đôi BYD HAN và BYD M6 tại Triển lãm ô tô, xe máy Việt Nam 2024 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, M6 là mẫu ô tô điện được hãng xe Trung Quốc thiết kế theo phong MPV 7 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng mua ô tô sử dụng cho cả gia đình, kinh doanh dịch vụ. Xét về kích thước, tân binh của BYD nhỉnh hơn so với các mẫu MPV phổ thông cỡ nhỏ 5+2 chỗ ngồi như Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza Premio hay Hyundai Stargazer… đồng thời tiệm cận kích thước của những mẫu MPV 7 chỗ như Toyota Innova Cross hay Hyundai Custin.

Tại Việt Nam, M6 cũng chỉ phân phối 1 phiên bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy BYD ở Trung Quốc, giá bán 756 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ điện với công suất 161 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm - mạnh mẽ nhất phân khúc. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin Blade dung lượng 55,4 kWh, phạm vi di chuyển tối đa sau một lần sạc đầy là 420 km.

GAC M6 Pro

Một thương hiệu ô tô Trung Quốc khác cũng đặt chân vào phân khúc MPV vốn đang được ưa chuộng tại Việt Nam là GAC Motor. Sau bộ đôi M8 và GS 8 mở bán từ tháng 8, mới đây, tại Triển lãm ô tô, xe máy Việt Nam 2024 vừa diễn ra tại TP.HCM, hãng xe này tiếp tục trình làng thêm mẫu GAC M6 Pro mới.

GAC M6 Pro là mẫu MPV cỡ trung nhưng lại có giá bán ngang nhóm MPV hạng B như Mitsubishi Xpander ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, dù có kích thước to lớn và rộng rãi tương tự BYD M6 hay nhóm MPV cỡ trung như Hyundai Custin hay Toyota Innova Cross; tuy nhiên M6 Pro có giá bán chỉ từ 699 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, và 799 triệu đồng với bản cao cấp. Mức giá này gần như ngang ngửa xe MPV cỡ B Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer.

Bên cạnh đó, xét về vận hành, mẫu xe này cũng sử dụng động cơ xăng 1.5 Turbo GDI thế hệ thứ 3, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, cho công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm.

Wuling Bingo

Mẫu xe Trung Quốc mới nhất ra mắt thị trường Việt là Wuling Bingo. Theo thông tin từ TMT Motors, Bingo có tổng cộng 4 phiên bản, gồm Bingo 203 km, Bingo 333 km, Bingo 410 km và Bingo 510 km. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, thương hiệu xe Trung Quốc mở bán trước hai phiên bản giữa là Bingo 333 km và Bingo 410 km. Giá bán của mẫu hatchback này chỉ khởi điểm từ 399 triệu đồng cho bản Bingo 333 km sử dụng pin dung lượng 31,9 kWh và 469 triệu với bản 410 km dùng pin 37,9 kWh. Hai phiên bản còn lại sẽ bán trong thời gian tới, giá dự kiến 349 triệu đồng (Bingo 203 km) và 569 triệu đồng (Bingo 510 km).

Wuling Bingo là mẫu ô tô điện thứ 2 TMT Motor phân phối tại Việt Nam, sau Wuling Mini EV ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Mẫu hatchback điện này sử dụng loại pin LFP do liên doanh SAIC Motors và Rept Battery Energy cung cấp. Hãng trang bị bộ sạc cầm tay đi kèm, công suất sạc 3,3 kW, có thể sạc ngay với các nguồn điện dân dụng tiếp địa. Thời gian sạc từ nguồn điện 220V lần lượt khoảng 9,5 tiếng và 12 tiếng. Ngoài ra, các phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC, thời gian sạc từ 30% - 80% trong vòng 35 phút.

Về vận hành, xe trang bị một mô-tơ điện, cho công suất chung 67 mã lực, khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 100 km/giờ với bản 333 km và 130 km/giờ với bản 410 km.