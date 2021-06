Bị 'ninja' tạt đầu, tài xế lái ô tô ép trả đũa khiến dân mạng tranh cãi

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 11.6.2021 trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Hà Nội).

Facebook Invi Sible nhận định: “Bà đi xe máy thì sang đường kiểu chúng nó tự tránh tao, ông ô tô thì nhìn thấy xe máy rồi vẫn cố đều ga dí người ta chẳng thèm giảm tốc ở đoạn giao nhau”. Tài khoản Thanh Tùng lại cho rằng: “Bà xe máy sang đường đúng chất ninja ”. Đồng quan điểm, nick name Ngat Nguong không đồng tình với cách lái xe của người phụ nữu: “Cách đi của rất nhiều người và nhiều tai nạn đã xảy ra từ cách đi đó. Hôm nay bạn quay vào ô may mắn chứ ngày mai chưa chắc. Tốt nhất ra đường đừng phó thác mình cho thần may rủi”.