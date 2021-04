Lái xe máy đấm túi bụi tài xế container sau va chạm giao thông

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng gần 16 giờ ngày 24.4.2021, trên đường ĐT356 (đoạn qua địa phận phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng).

Lúc này, từ phía sau bất ngờ xuất hiện một xe máy do người đàn ông điều khiển đang lao thẳng vào container. Do chạy với tốc độ khá cao và không tập trunhg quan sát, người đàn ông không kịp phản ứng. Xe máy đâm vào phần đầu xe container khiến cả người và xe ngã lăn xuống đường. Dù không đội nón bảo hiểm nhưng người đàn ông may mắn không bị thương.