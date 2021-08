Tài xế xe tải nghênh ngang đi ngược chiều, suýt ‘ôm hận’ vì đâm xe Bentley tiền tỉ

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 9 giờ sáng 9.8.2021 trên đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

Theo hình ảnh trích xuất được từ camera hành trình gắn trên một ô tô con , thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng. Khi đến ngã tư giao với đường Đinh Tiên Hoàng, tài xế giật mình khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe tải màu trắng, mang biển kiểm soát 51C-720.26 (được cho là xe chở hàng của thương hiệu Thanh Uyên Fruit) đang đi ngược chiều

Đáng nói, đoạn đường Đinh Tiên Hoàng tại khu vực này có dải phân cách cứng phân chia tách làn đường. Mặc dù vậy, tài xế xe tải vẫn bất chấp, đánh lái cho xe lách quá dải phân cách để đi hẳn sang làn đường ngược chiều.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra hết sức bức xúc với hành vi lái ẩu và bất chấp luật của tài xế xe tài

Chưa hết, tình huống chạy ẩu , bất chấp luật khiến tài xế này suýt phải “ôm hận” ở tình huống sau đó, khi xe tải may mắn lách kịp, không đâm vào một xe siêu sang tiền tỉ hiệu Bentley màu đen đang đi ngược hướng.

Đoạn video sau đó được chia sẻ lên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa phần cư dân mạng xem qua tình huống đều tỏ ra hết sức bức xúc trước hành vi lái xe quá nguy hiểm và xem thượng pháp luật của tải xế xe tải. Đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử lí nghiêm tài xế này.

Facebook Tung Truong bất bình: “Máu ẩu nó đã ăn sâu rồi, có gì thì lại than nghèo than tại bị thì là bởi, là xong”. Tài khoản An Nguyễn bày tỏ: “Tụi này cũng có ngày thôi”. Trong khi đó, nick name Tuan Huy cho rằng: “Nó lấn qua lane bên kia đi ngược chiều, thể loại này phải gửi công an phạt cho nó chừa đi”.