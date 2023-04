Xem nhanh 12h: Công ty của Shark Thủy 'hết tiền mặt' | Tài xế khai ‘ăn đồ có thuốc phiện’

TGĐ Apax Leaders 'Shark' Thủy: 'Có tiền mặt thì tôi chạy vạy, khất nợ làm gì?'

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Apax Leaders cho biết, công ty không còn tiền mặt như báo cáo tài chính do bị “gãy” dòng vốn sau dịch Covid-19.

Nhiều phụ huynh bật khóc, nghẹn ngào khi nói ra những khó khăn mà gia đình mình đang phải đối mặt, tại buổi đối thoại với lãnh đạo của hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại cơ sở Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP.HCM vào ngày 31.3.2023.

Sau hơn nhiều giờ đối thoại, lộ trình hoàn trả học phí cho phụ huynh mới được hai bên thống nhất bằng biên bản. VŨ ĐOAN

Tài xế dương tính với ma túy, khai do ‘ăn đồ có thuốc phiện’

Trên đường chở khách từ tỉnh Yên Bái xuống Hà Nội, tài xế của nhà xe Tuấn Như bị CSGT phát hiện dương tính với ma túy. Tài xế cho rằng mình đã ăn đồ ăn có chứa thuốc phiện.

Tài xế dương tính với ma túy, khai do ‘ăn đồ có thuốc phiện’

Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, lao ô tô ra giữa hồ Tây

Chiều 1.4.2023, trên mạng xã hội Facebook, nhiều người dùng chia sẻ nội dung và hình ảnh một xe ô tô nổi bồng bềnh giữa hồ Tây, gây xôn xao dư luận. Bài đăng đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Đa số bình luận đều tỏ ra không hiểu tại sao chiếc xe có thể lao được xuống hồ Tây.

Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, lao ô tô ra giữa hồ Tây

Tạm đình chỉ phó công an xã vụ 2 vợ chồng bốc được 4 biển số đẹp

Liên quan vụ vợ chồng ở xã Sông Nhạn (H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cùng lúc bốc được 4 biển số đẹp, chiều 1.4.2023, thông tin từ Công an Đồng Nai xác nhận trung tá Phạm Thanh Xuân, Phó trưởng công an xã Sông Nhạn, là người phụ trách thủ tục đăng ký, bấm số biển số xe máy tại trụ sở Công an xã Sông Nhạn bị tạm đình chỉ công tác do làm sai quy trình đăng ký, cấp biển số xe.

Tạm đình chỉ phó trưởng công an xã vụ 'vợ chồng bốc được 4 biển số đẹp'

Hiện vụ việc đang được Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

1,67 triệu SIM chưa chuẩn hóa thông tin đã bị khóa

Chiều1.4.2023, thông tin từ ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông (thuộc Bộ thông tin và Truyền thông) cho biết qua tổng hợp báo cáo nhanh từ các nhà mạng, từ đêm 31.3, khoảng 1,67 triệu SIM thuê bao đã chính thức bị khóa một chiều.

1,67 triệu SIM chưa chuẩn hóa thông tin đã bị khóa

Chủ thuê bao sẽ chỉ có thể nhận cuộc gọi từ các người dùng khác. Sau khi khóa một chiều, các chủ thuê bao muốn mở lại sẽ phải thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao bằng cách đến trực tiếp hoặc qua ứng dụng, website của nhà mạng.

Nếu trong 15 ngày tiếp theo, chủ thuê bao không thực hiện sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều và sẽ bị thu hồi số vào kho SIM sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều.

Cờ Wagner bay ở trung tâm Bakhmut, nhưng Ukraine nói Nga đã kiệt sức

Tại chiến trường Ukraine, Bakhmut vẫn là nơi mà cuộc giao tranh đang diễn ra ác liệt nhất, kéo dài suốt 7 tháng qua. Trong sự giằng co giữa hai bên tại thành phố này, cả Nga và Ukraine đều có những phát ngôn trái ngược nhau về lực lượng của đối phương.

Nga có chiến lược đối ngoại mới, xem Trung Quốc và Ấn Độ là đối tác chính

Mới đây, Chính phủ Nga đã thông qua phiên bản mới của khái niệm chính sách đối ngoại. Trong phiên bản này, Nga sự định ưu tiên xóa bỏ những dấu tích về sự thống trị của Mỹ và các quốc gia không thân thiện khác trong nền chính trị thế giới.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 3.4.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.