Xem nhanh 12h: Danh tính người rút kiếm dọa chém người | Đánh hàng xóm trước mặt công an

Chính phủ điều chỉnh chức năng của Bộ Công an sau tinh gọn

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ về sắp xếp, tinh gọn bộ máy vừa có văn bản gửi các bộ, ngành về việc bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo đó, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị và kết luận của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan như sau.

Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ LĐ-TB-XH sang Bộ Công an.

Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an.

Chuyển nhiệm vụ về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Bộ TT-TT sang Bộ Công an.

Về nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, giao Bộ Công an chủ trì xây dựng, thu thập, cập nhật, khai thác, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, giao Bộ Công an chủ trì bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay và trong máy bay.

Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia tại khu vực biên giới, cửa khẩu, giao Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất nhiệm vụ chủ trì, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Ngoài ra, chuyển Tổng công ty Viễn thông Mobifone về Bộ Công an quản lý (tố chức đảng chuyển về trực thuộc Đảng ủy Công an T.Ư).

Vụ đi xe Mercedes rút kiếm dọa chém người: Khởi tố "doanh nhân thành đạt"

Một người đàn ông đi Mercedes hái hoa bên đường tặng phụ nữ nhưng bị nhân viên môi trường nhắc nhở, ông này đã rút kiếm dọa chém nữ nhân viên. Câu chuyện này xảy ra tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) gây xôn xao nhiều ngày qua.

Nguyễn Thanh Bình

Hiện người đàn ông đã bị khởi tố, ông này có một tên gọi khác là Bình “con”, có 1 công ty đang kinh doanh bất động sản tại Nha Trang và cũng từng có tiền án tiền sự về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “cố ý gây thương tích”. Đáng chú ý, ông cũng từng được một tạp chí tặng kỷ niệm chương “Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển bền vững".

