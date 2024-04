Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ tai nạn lao động ở Yên Bái | Công chức xã dựng kịch bán vàng giả

Xem nhanh 12h ngày 24.4 có những nội dung chính sau:

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước bị bắt

Tối qua (23.4), trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho biết Cục Cảnh sát kinh tế (tức C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can, trong đó có ông Nguyễn Văn Khước (Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo trung tướng Tô Ân Xô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị, địa phương liên quan.

Vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết ở Yên Bái: Bắt 1 nhân viên

Liên quan vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, tối 23.4.2024, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Trần Huy Tuấn (là Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái) cho biết Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, xảy ra tại Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Đồng thời, Công an tỉnh Yên Bái cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Mạnh Hùng (44 tuổi, trú tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, thuộc tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về an toàn lao động", quy định tại khoản 3, điều 295, bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Trần Mạnh Hùng là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Mạnh Hùng đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tỉnh Yên Bái phê chuẩn.

Công chức xã lừa đảo và màn kịch công phu từ thỏi vàng giả mua trên mạng

Chiều 23.4, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tẩn Seo Lụ (38 tuổi, công chức địa chính xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), Vân Văn Sum (40 tuổi) và Deng Fuqiang (tức Đặng Phó Cường, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) để làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công chức xã lừa đảo và màn kịch công phu từ thỏi vàng giả mua trên mạng

Chỉ với một thỏi kim loại màu vàng mua trên mạng với giá 5 triệu đồng, nghi phạm Tẩn Seo Lụ đã cùng đồng bọn dựng lên một màn kịch dẫn dụ khách mua lại thỏi kim loại đó với giá 830 triệu đồng.

