Xem nhanh 12h: ‘Hồn nhiên’ livestream bán 7.000 xe máy | Nhật Bản đổ bộ Mặt Trăng thành công

“Hồn nhiên” livestream bán 7.000 xe máy: Công an thanh lý tang vật thế nào?

Hôm qua (19.1), lãnh đạo Đội CSGT - trật tự Công an quận 11 (TP.HCM) cho hay đơn vị này đang phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 cùng các đơn vị chức năng vào cuộc, xử lý vụ một người đàn ông livestream trên mạng xã hội để rao bán 7.000 xe thanh lý trong bãi xe vi phạm của đội.

Sau khi vào cuộc xác minh, các đơn vị chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật. Từ vụ việc này, nhiều người thắc mắc về trình tự, thủ tục bán đấu giá, thanh lý các tài sản, phương tiện vi phạm hành chính bị thu giữ.



Táo tợn cầm súng cướp ngân hàng ở Quảng Nam

Trưa 19.1, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên truy bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng. Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh ở khu Tây huyện Duy Xuyên.

Vụ cướp có vẻ đã được 2 nghi phạm bàn bạc kỹ lưỡng, khi một người đứng cảnh giới, người còn lại cầm súng ép nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi.

Thế nhưng, khi nghe chuông báo động, ngay lập tức 2 nghi phạm đã vứt lại túi tiền và nhanh chân tẩu thoát.

Vụ 3 người mất tích sau tiếng nổ lớn: Tìm được thi thể nạn nhân 16 tuổi

Liên quan vụ 3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ trên sông Cửa Lớn (Cà Mau), ngày 19.1, một lãnh đạo huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) cho biết đã tìm được thi thể nạn nhân 16 tuổi (ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Vị lãnh đạo này cho hay thi thể nạn nhân còn nguyên vẹn, được phát hiện nổi lên gần khu vực xảy ra vụ nổ.

Người nhà đã nhận dạng được nạn nhân. Phía gia đình đã tổ chức tẩm liệm cho nạn nhân, khoảng 9 giờ ngày 20.1 sẽ đưa đi hỏa táng theo nguyện vọng của gia đình.

Nhiều người chưa nhận trợ cấp chống dịch Covid-19, Sở Y tế TP.HCM nói gì?

Tích cực tham gia phòng chống dịch trong những thời điểm căng thẳng nhất. Thế nhưng đã quá thời hạn hiệu lực là 31.12.2023 mà nhiều nhân viên y tế tại TP.HCM chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị định 05/2023 của chính phủ.

Bên cạnh đó là những vướng mắc do không đúng mà ngạch theo quy định nên nhiều nhân viên y tế dù trực tiếp tham gia chống dịch nhưng vẫn không được hưởng trợ cấp 100%. Mới đây Sở Y tế TP.HCM đã trả lời những bất cập mà Báo Thanh Niên đã phản ánh liên quan đến vấn đề này.

Nhật Bản hoàn thành sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng lịch sử

Theo hãng tin AFP, khoảng hơn 22 giờ tối 19.1 (giờ Việt Nam), Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) thông báo sứ mệnh đáp Tàu đổ bộ thông minh nghiên cứu Mặt Trăng (tên gọi SLIM) đã thành công tốt đẹp. Với thành công này, Nhật Bản trở thành nước thứ năm đáp tàu đổ bộ thành công xuống bề mặt Mặt Trăng sau Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Tàu đổ bộ SLIM của Nhật Bản là tàu rô bốt có kích thước gọn nhẹ JAXA

