Xem nhanh 12h: Khẩn cấp ứng phó mưa lũ miền Trung | Đấu giá lại ‘siêu’ biển số 51K-888.88

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 12.10.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Gần 200 cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Theo thống kê của Cục CSGT (tức C08) Bộ Công an, từ ngày 30.8 - 5.10.2023, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại 45 tỉnh, thành phố. Qua đó, 6 tổ công tác đã trực tiếp kiểm soát hơn 150.000 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho công an địa phương xử lý gần 5.300 trường hợp vi phạm.

Trong số này, có tới hơn 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 44 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 24 trường hợp vi phạm chất ma túy, 10 trường hợp vi phạm về tải trọng và 157 trường hợp vi phạm khác.

Gần 200 cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Đại diện C08 cho hay, qua xác minh có 192 trường hợp vi phạm nồng độ cồn là đảng viên, cán bộ, công chức. Những trường hợp này, ngoài xử phạt hành chính theo quy định, lực lượng CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị công tác để xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật về công chức, viên chức và điều lệ của cơ quan, lực lượng vũ trang.

Đại gia 'im lặng', biển số 51K-888.88 hơn 32 tỉ đồng chính thức được đấu giá lại

Phiên đấu giá biển số ô tô lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 15.9 vừa qua. Nhiều biển số được chốt với mức giá cao ngất ngưỡng khiến nhiều người chơi biển số đẹp choáng váng, có thể kể đến như biển số 51K-888.88 của TP.HCM được chốt với mức giá lên đến hơn 32 tỉ đồng.

Nhiều người đặt ra câu hỏi là liệu những người trúng đấu giá biển số ở mức cao như vậy sẽ đóng đủ số tiền trúng đấu giá hay sẽ bỏ cọc. Và đến nay, vấn đề này đã có câu trả lời.

Đại gia 'im lặng', biển số 51K-888.88 hơn 32 tỉ đồng chính thức được đấu giá lại

Ngày 11.10.2023, cập nhật trên website của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, trong danh sách biển số đưa ra đấu giá công khai, đã xuất hiện một loạt biển số "siêu VIP". Trong đó, có nhiều biển số được đấu giá thành công tại phiên đấu giá biển số tô tô lần đầu tiên, đồng nghĩa là người trúng đấu giá các biển số đã bỏ cọc.

Nhóm biển số "siêu VIP" được đưa ra đấu giá lại

Khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

Tối 11.10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có công điện chỉ đạo các địa phương và 7 bộ ứng phó với mưa lũ ở miền Trung.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 11 đến ngày 13.10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa ở tỉnh Nghệ An phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm; Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế lượng mưa từ 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm; Đà Nẵng và Quảng Nam có lượng mưa từ 150 - 250 mm, có nơi trên 350 mm; Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Khẩn cấp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

Ngoài ra, chiều và tối 11.10, khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, có nơi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Nam còn có khả năng kéo dài.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1; riêng khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế là cấp 2.

Vẫn còn cảnh ngang nhiên đón trả khách ‘lụi’ trên Quốc lộ 1 qua TP.HCM

Ngày 11.10.2023, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) và Thanh tra giao thông số 5 phối hợp kiểm tra xe khách trên Quốc lộ 1 (đoạn qua thành phố Thủ Đức). Tại đây lực lượng đã phát hiện nhiều xe vi phạm, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Vẫn còn cảnh ngang nhiên đón trả khách ‘lụi’ trên Quốc lộ 1 qua TP.HCM

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 13.10.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.