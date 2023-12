Xem nhanh 12h: Khởi tố, khám nhà ông Trịnh Văn Chiến | Đề nghị thẩm định nguồn gốc 'xá lợi tóc Đức Phật'

Xem nhanh 12h ngày 30.12.2023 có những tin tức sau:

Khởi tố, khám nhà cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Từ tối qua (29.12) đến nay, thông tin ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, bị khởi tố để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Trong tối qua, lực lượng chức năng đã khám nhà ông này tại số 12 đường Nguyễn Duy Hiệu (phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa). Các quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở của ông Trịnh Văn Chiến triển khai trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Bắt vụ phó và Phó chánh văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng nay (30.12), thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, điều 222 bộ luật Hình sự.

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm định nguồn gốc "xá lợi tóc Đức Phật"

Thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết vừa tham mưu cho Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, xác minh lại vụ "xá lợi tóc Đức Phật" đang gây xôn xao dư luận; đồng xử lý nghiêm vụ việc nếu phát hiện sai phạm.

CSGT mướt mồ hôi điều tiết tại nút giao thông ngàn tỉ trước kỳ nghỉ lễ

Tối qua 29.12, nhiều người tranh thủ về quê nghỉ Tết Dương lịch. Tại nút giao An Phú (thành phố Thủ Đức, TP.HCM), vào khung giờ cao điểm tối qua, dòng người từ nhiều hướng đổ về khiến giao thông ở đây trở nên hỗn loạn, ùn ứ. Đặc biệt, do năm nay kỳ nghỉ tết dương lịch kéo dài 3 ngày nên nhiều người cũng chọn về quê khiến nhiều đoạn đường hướng ra cửa ngõ ùn tắc.

Giá vàng sáng 30/12: Tiếp đà lao dốc

Giá vàng trong nước những ngày qua biến động không ngừng, tăng giảm liên tục, khó lường.

Cập nhật lúc 10 giờ sáng 30.12.2023, vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào 69 triệu đồng/lượng, bán ra 72 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trung Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Theo Tân Hoa Xã, hội nghị lần thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc khóa 14 đã kết thúc vào chiều 29.12 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Hội nghị quyết định bổ nhiệm thượng tướng Đổng Quân làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Trước khi tiếp nhận vị trí này, tướng Đổng là Tư lệnh Hải quân Trung Quốc.

Tướng Đổng Quân khi còn là trung tướng ẢNH: PLA

