Xem nhanh 12h: Khởi tố phượt thủ 'làm xiếc' trên mô tô | Xôn xao clip sư phụ chửi đánh đệ tử

Công an TP.HCM điều tra dấu hiệu trốn thuế của Công ty Thành Bưởi

Liên quan đến các vị phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi, Công an TP.HCM vừa có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan công ty này.

Theo đó, Công an TP.HCM đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tạm thời không thực hiện kê khai bổ sung thuế cho Công ty TNHH Thành Bưởi và các cá nhân liên quan để hỗ trợ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

Công an thông tin về clip sư phụ dùng roi đánh đệ tử

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc áo tu hành chửi mắng và đánh 2 người khác phát tán trên mạng xã hội, được cho là xảy ra tại một thiền viện ở tỉnh Lâm Đồng, ngày 31.10, Công an huyện Đức Trọng, cho biết cơ quan công an đã mời các trường hợp liên quan làm việc, bước đầu xác định người phụ nữ cầm roi năm nay 56 tuổi, hiện phụ trách cơ sở Thiền viện Long Tượng.

Đây là cơ sở tôn giáo hợp pháp. Vụ việc xảy ra vào một buổi sáng giữa tháng 10.2023.

Nguyên nhân được cơ quan chức năng đưa ra là do bà này không đồng ý việc 2 đệ tử (một người 53 tuổi, quê quán ở tỉnh Quảng Ngãi và một người 36 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương) tự ý đưa bếp lửa từ bên ngoài vào Thiền viện Long Tượng để nấu thuốc mà chưa được sự đồng ý của bà.

Khởi tố 2 phượt thủ chạy mô tô "làm xiếc" trên đường xuyên đảo Cát Bà

Ngày 31.10, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, trú tại huyện Mê Linh) và bị can Đinh Văn Anh (26 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên), cùng thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Hai thanh niên này trước đó chạy xe mô tô phân khối lớn với tốc độ 274 km/giờ, bốc đầu xe trên đường xuyên đảo Cát Bà.

Bộ trưởng Nga lên án Mỹ tại diễn đàn an ninh, đề cập khả năng đàm phán về Ukraine

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đang tiếp tay cho các cuộc xung đột trên thế giới với mục đích duy trì vị thế bá chủ. Phát biểu này của ông Sergei Shoigu nêu trong khuôn khổ diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 tại Trung Quốc hôm 31.10, sự kiện này theo báo giới Trung Quốc có đến hơn 90 quốc gia tham dự.

