Xem nhanh 12h: Mãn nhãn tiêm kích trình diễn tổng duyệt diễu binh | Bão số 6 hướng vào miền Trung

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 30.8.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 30.8: Mãn nhãn tiêm kích trình diễn tổng duyệt diễu binh | Bão số 6 hướng vào miền Trung

Mãn nhãn tiêm kích trình diễn thả bẫy nhiệt tổng duyệt diễu binh

Sáng nay (30.8) tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 (A80). Đây là lần hợp luyện cuối cùng trước ngày đại lễ 2.9, với sự tham gia của khoảng 40.000 người, gồm các lực lượng vũ trang, khối quần chúng, dàn khí tài quân sự và xe đặc chủng.

Đặc biệt, người dân Thủ đô đã được mãn nhãn với đội hình diễu binh, diễu hành cùng dàn khí tài hiện đại và lần đầu tiên trên bầu trời Hà Nội, người dân được chứng kiến tiêm kích thả đạn mồi bẫy nhiệt.

Tổng duyệt diễu binh: Mãn nhãn tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Cựu chiến binh có cha và anh trai từng là lính, bồi hồi đợi xem tổng duyệt diễu binh

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 đã thu hút hàng nghìn người dân ra đường từ sớm để đón xem. Trong số đó, có những gương mặt đặc biệt, các cựu chiến binh, những nhân chứng lịch sử trở lại với niềm bồi hồi, tự hào.

Dẫu tóc đã bạc, sức khỏe không còn như xưa, họ vẫn lặn lội từ nhiều vùng quê về Hà Nội, thức trắng đêm chờ giây phút trang nghiêm. Hơn cả niềm tự hào, điều họ mong mỏi nhất chính là hòa bình, để những khí tài hiện đại kia chỉ cần cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cựu chiến binh có cha và anh trai từng là lính, bồi hồi đợi xem tổng duyệt diễu binh

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 31.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.