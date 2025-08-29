Xem nhanh 12h: Nhiều người chờ nhận quà, VNeID quá tải | An ninh siết chặt trước lễ tổng duyệt A80

Xem nhanh 12h ngày 29.8 có những nội dung chính sau:

Cách nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID

Tối qua (28.8), thông tin chính thức về việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà Tết Độc lập 100.000 đồng cho mỗi dân đã lan truyền mạnh mẽ. Chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ khi fanpage Thông tin Chính phủ đăng tải thông tin này, đã có gần 100.000 lượt chia sẻ, cho thấy sự hào hứng và niềm tin của cộng đồng.

Rất nhiều người dân hiện tại tìm hiểu về cách để nhận phần quà này. Sau đây kính mời quý vị cùng xem hướng dẫn nhận quà qua ứng dụng VNeID.

Xem tiếp sóng trực tiếp tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên

Báo Thanh Niên sẽ tiếp sóng trực tiếp buổi lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành chào mừng 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9 vào sáng sớm mai (30.8) trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và Thanh Niên Online.

Theo UBND TP.Hà Nội, trong những ngày qua, trên địa bàn còn diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng flycam bay trái phép.

Điều này làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của lực lượng không quân luyện tập bay phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Trong khi đó, các ngày 30.8, 31.8, 2.9, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay luyện tập và tham gia đại lễ A80.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay, Hà Nội yêu cầu các đơn vị quán triệt, giáo dục, tuyên truyền về quy định quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (nay gọi là phương tiện bay khác); cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời.

Hà Nội đề nghị người dân không thả diều, bóng bay dịp Quốc khánh 2.9

Công an Thanh Hóa khám xét khẩn cấp nơi ở của “bầu” Đoan

Khuya 28.8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (thường được gọi là "bầu" Đoan), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Tập đoàn Đông Á), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Cao Tiến Đoan

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định, ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 221 bộ luật Hình sự 2015.

