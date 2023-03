Xem nhanh 12h ngày 1.3: Xôn xao clip CSGT hất điện thoại người vi phạm | Giá xăng lại sắp giảm

Xôn xao clip CSGT ở TP.HCM hai lần hất điện thoại người vi phạm

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video clip một người mặc sắc phục CSGT có lời lẽ thiếu chuẩn mực, hai lần hất điện thoại của người vi phạm.

Vụ việc được xác định xảy ra tại TP.HCM và hiện thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cán bộ CSGT trong clip CẮT TỪ CLIP

Ngày 28.2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (tức PC08) Công an TP.HCM cho hay đơn vị đã tiếp nhận thông tin, xác minh làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh một cán bộ CSGT An Sương có lời lẽ và hành động thiếu chuẩn mực với người dân.

Trước đó, ngày 27.2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cán bộ chiến sĩ CSGT có lời lẽ thiếu chuẩn mực và 2 lần hất làm rớt điện thoại của người vi phạm luật giao thông xuống đất.

Đoạn clip cho thấy, người quay clip yêu cầu được ghi vào mục ý kiến người vi phạm trong biên bản nhưng không được CSGT chấp nhận. Cán bộ này dùng tay hất làm rơi điện thoại của người quay clip một lần nữa. Vụ việc làm tuyến giao thông khu vực bị ảnh hưởng và chỉ dừng lại khi CSGT lên xe rời đi.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng 27.2 trên Quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn TP.HCM và cán bộ trong video đang công tác tại Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (tức PC08) Công an TP.HCM.

Người đàn ông quay clip 33 tuổi (quê ở tỉnh Nghệ An) cho biết khoảng hơn 7 giờ ngày 27.2, anh chạy xe máy trên Quốc lộ 22, hướng từ huyện Củ Chi đi ngã tư An Sương. Khi đến giao lộ giữa Quốc lộ 22 với đường Nguyễn Thị Sóc (thuộc huyện Hóc Môn), anh bị CSGT yêu cầu dừng xe. Qua làm việc, cán bộ công an thông báo anh vi phạm đi sai làn đường, yêu cầu xuất trình giấy tờ nên anh nói muốn được xem bằng chứng.

Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó, cán bộ CSGT lập biên bản vi phạm nhưng anh không đồng ý ký và yêu cầu được viết vào phần ý kiến người vi phạm nhưng không được cán bộ CSGT chấp nhận. Người đàn ông sau đó bị CSGT rút chìa khóa xe, giữ giấy phép lái xe rồi lên xe đặc chủng rời đi.

Ngày 28.2, Phòng PC08 cho hay đã nắm được vụ việc, hiện đã yêu cầu đơn vị cùng các chiến sĩ liên quan làm tường trình, báo cáo vụ việc.

Ngày 28.2, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM thực hiện chuyên đề tuần tra, kiểm soát xử lý xe khách vi phạm trên tuyến QL1 và QL22, đoạn gần khu vực ngã tư An Sương.

Tài xế bị lập biên bản xử phạt TRẦN DUY KHÁNH

Lúc 9 giờ 40 cùng ngày, Đội CSGT tuần tra trên QL1 (hướng từ ngã tư An Sương đi TP.Thủ Đức), khi vừa qua khỏi giao lộ với đường song hành QL22 khoảng 200 m (P.Tân Hưng Thuận, Q.12) thì phát hiện xe khách loại 16 chỗ ngồi, đang đậu dưới lòng đường. Tại đây, để qua khu vực này, người đi xe máy phải chạy vào làn đường dành cho ô tô. Việc này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT sau đó yêu cầu nam tài xế D.V.X (60 tuổi, quê Tiền Giang) lập tức dời vị trí đỗ xe và xuống xe làm việc. Tại đây, CSGT giải thích đây là tuyến đường có gắn biển báo giao thông "cấm dừng xe và đỗ xe", vì vậy việc dừng đỗ như trên là sai quy định.

Với lỗi này, ông X. bị lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe (GPLX) 7 ngày, bị phạt 500.000 đồng (sau 7 ngày, người vi phạm đến Đội CSGT An Sương nộp phạt rồi nhận lại GPLX - NV).

Nam tài xế thừa nhận biết sai nhưng lấy lý do đang lái xe thì cảm thấy khát nước và bị đau bụng nên dừng xe thì bị phạt. "Tôi xin nhận lỗi và rút kinh nghiệm, từ nay không tái phạm", ông X. chia sẻ.

Vợ chồng ràn rụa nước mắt nhìn gia tài bị thiêu rụi

Vào lúc 22 giờ đêm 26.2.2023, phía sau cánh cổng sắt của cửa hàng bán phụ tùng xe máy, tại địa chỉ 481 Bùi Thị Xuân (phường Thủy Biều, thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tài sản của vợ chồng anh Hoàng Trọng Mão, khiến gia đình anh rơi vào cảnh ngặt nghèo.

Khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã gọi báo chính quyền địa phương, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên, trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh, đến khi đám cháy được dập tắt thì chỉ còn lại những đống tro tàn.

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế. Trong chiều 27.2, nhiều người dân sống gần đó đã cùng vợ chồng anh Mão thu dọn lại hiện trường.

Tại thời điểm phóng viên Báo Thanh Niên đến hiện trường, tuy đã nhiều giờ trôi qua, chị Trần Thị Minh Phương là vợ của anh Mão vẫn chưa thể quên được đêm kinh hoàng.

Theo lời kể của hai vợ chồng, vào năm 2020, sau khi chị Phương sinh con thứ ba, vì không thể tiếp tục đi làm thuê nên hai vợ chồng đã vay mượn, dùng thêm số tiền tích cóp để thuê mặt bằng, mở cửa hàng bán phụ tùng nhỏ kiếm sống. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, trong đó có hơn 20 triệu đồng tiền mặt, tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Khung cảnh tan hoang của cơ ngơi mà hai vợ chồng đã cùng nhau gầy dựng, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo ông Võ Đăng Thái, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, để vơi một phần gánh nặng kinh tế cho gia đình anh Hoàng Trọng Mão, địa phương đang kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Vừa phóng xe hơn 140 km/giờ vừa livestream, nam thanh niên gặp tai nạn, tử vong

141km/giờ là tốc độ hiển thị trên chiếc xe một thanh niên trước khi người này tự tông vào cột mốc bên đường rồi tử vong.

Đáng nói, không chỉ lái xe với tốc độ cao, nạn nhân còn ghi hình lại và phát trực tiếp lên Facebook.

Vừa phóng xe hơn 140 km/giờ vừa livestream, nam thanh niên gặp tai nạn, tử vong

Liên quan vụ việc này, ngày 28.2.2023, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết việc khám nghiệm hiện trường đã được hoàn tất.

Một đoạn video clip được cho là ghi lại tốc độ xe của nạn nhân trước khi tử vong sau đó cũng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 5 phút ngày 25.2.2023, nam thanh niên 22 tuổi, trú xã Ea Kuêh, huyện Cư M'gar chạy xe máy trên đường liên xã, theo hướng từ xã Ea H'ding về xã Ea K'pam (thuộc huyện Cư M'gar). Người này đã lái xe với tốc độ cao rồi dùng điện thoại livestream lên mạng xã hội Facebook. Trong clip nạn nhân phát trực tiếp cho thấy nhiều thời điểm người này điều khiển xe với tốc độ hơn 100 km/giờ.

Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn 6, xã Ea K'pam, xe máy do thanh niên này điều khiển đạt tốc độ lên đến 141 km/giờ rồi bị mất lái, tông trực diện vào cột mốc bên phải đường. Hậu quả vụ tai nạn, người này tử vong tại chỗ, xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Thi thể nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Công an huyện Cư M'gar đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Mỹ tiếp tục cảnh báo Trung Quốc không gửi vũ khí sát thương cho Nga

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Trung Quốc đã ngừng hướng tới việc cung cấp viện trợ sát thương để giúp Nga trong chiến sự với Ukraine và Mỹ đã nói rõ rằng một động thái như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc về việc gửi vũ khí sát thương cho Nga

Mặc dù Trung Quốc không có dấu hiệu sẽ cung cấp vũ khí sát thương để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, Mỹ đã nói rõ - qua những kênh không công khai - rằng một động thái như vậy sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Đó là tuyên bố của Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan trong hôm 26.2, trong cuộc phỏng vấn với chương trình "This Week" của đài ABC.

"Vào thời điểm này, chúng tôi chưa thấy họ thực hiện bước cung cấp vũ khí cho Nga vì mục đích xung đột ở Ukraine. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ. Chúng tôi biết họ vẫn chưa gạt bỏ ý tưởng đó hoàn toàn và Mỹ cũng như các đồng minh châu Âu đang gửi một thông điệp rõ ràng, rằng đây sẽ là một sai lầm thực sự vì những vũ khí đó sẽ được sử dụng để bắn phá các thành phố và giết hại thường dân, và Trung Quốc không nên có vai trò trong chuyện đó".

Mỹ và các đồng minh NATO của họ trong những ngày gần đây đã cố gắng ngăn Trung Quốc không thực hiện động thái như vậy, và công khai tuyên bố Trung Quốc đang xem xét cung cấp thiết bị sát thương cho Nga. Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin này.

Các bình luận được đưa ra khi những người biểu tình trên toàn cầu đang kêu gọi chấm dứt xung đột, hiện đã bước sang năm thứ hai.

Và sau vài ngày khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hứa hẹn khoản viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, Michael McCaul, đã trích dẫn các báo cáo cho biết máy bay không người lái là một trong những vũ khí sát thương mà Trung Quốc đã cân nhắc gửi đến Nga.

Nga và Trung Quốc đã ký kết quan hệ đối tác "không giới hạn" vào tháng 2.2022, trước khi lực lượng Nga được triển khai vào Ukraine.

Liên kết kinh tế giữa Nga và Trung Quốc ngày càng sâu rộng. Và cho đến nay, Trung Quốc đã không lên án cuộc xung đột.

Phương Tây tỏ ra hoài nghi trước đề xuất của Trung Quốc về lệnh ngừng bắn ở Ukraine, được đưa ra vào ngày 24.2.

