Xem nhanh 12h ngày 31.3: Bắt giám đốc trên đường trốn chạy | Làm rõ vụ bấm được 4 'siêu biển số'

Bắt giám đốc - nghi phạm sát hại nữ kế toán tại Bình Dương

Liên quan vụ án mạng khiến nữ kế toán tử vong tại một công ty có địa chỉ ở tỉnh Bình Dương, thì vào tối 30.3.2023, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được nghi phạm Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), tại thành phố Pleiku (thuộc tỉnh Gia Lai).

Bắt giám đốc - nghi phạm sát hại nữ kế toán tại Bình Dương

Theo đó, sau khi Công an Bình Dương phát thông báo truy tìm Yang Zhong Wu, lực lượng công an trên cả nước đã tiến hành truy tìm nghi phạm theo nhận dạng được cung cấp. Tối 30.3, Công an phường Phù Đổng (tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã phát hiện nghi phạm này đang lẩn trốn trên địa bàn nên đã bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương đang khẩn trương lên tỉnh Gia Lai để di lý nghi phạm Yang Zhong Wu về Bình Dương để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ chiều 29.3, nhân viên công ty có địa chỉ tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên bất ngờ phát hiện nữ kế toán công ty đã tử vong trên vũng máu.

Thời điểm này, nhân viên công ty đi tìm Yang Zhong Wu, là giám đốc của công ty nhưng không thấy người này đâu, chiếc xe bán tải trong công ty cũng đã "biến mất". Sự việc sau đó được trình báo đến công an.

Tối 29.3, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu, giám đốc công ty và phát đi thông báo truy tìm. Cơ quan công an xác định Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng.

Theo chồng nạn nhân, khoảng 1 tuần trước, người vợ có tâm sự việc có xảy ra mâu thuẫn với giám đốc về công việc. Người chồng khuyên vợ nghỉ việc và nữ kế toán cũng đã viết sẵn đơn nghỉ việc nhưng chị muốn giải quyết hết công việc mới nghỉ. Tuy nhiên khi nạn nhân chưa kịp nghỉ thì xảy ra vụ việc.

Hiện vụ việc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an Đồng Nai thông tin về vụ đôi nam nữ bấm được 4 biển số đẹp

Ngày 30.3.2023, thông tin 2 người dân bấm được 4 biển số xe máy đẹp đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội. Một số bày tỏ sự trầm trồ, khen người bấm mát tay.

Số khác lại thắc mắc về tính xác thực của thông tin này. Đến chiều 30.3, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin ban đầu về vụ việc.

Công an Đồng Nai thông tin về vụ đôi nam nữ bấm được 4 biển số đẹp

Trước đó, vào chiều 29.3, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt việc có 2 người (1 nam và 1 nữ) đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn bấm biển số, kết quả bấm được 4 biển số “cực đẹp” gồm có: 60B6-888.89, 60B6-888.86, 60B6-888.88 và 60B6-888.68.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, là Giám đốc Công an tỉnh này sau đó đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuống Công an xã Sông Nhạn (tại huyện Cẩm Mỹ,) xác minh.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong hồ sơ, máy móc để phục vụ điều tra. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nêu rõ quan điểm của công an tỉnh Đồng Nai là sẽ điều tra làm sáng tỏ mọi việc, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bước đầu xác định đôi nam nữ bấm được 4 biển số xe máy cực đẹp là vợ chồng. Vụ việc xảy ra tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin mạng xã hội chia sẻ, 4 chiếc xe máy bấm được các biển số đẹp đều có trị giá cao trên thị trường. Cụ thể các xe này mang nhãn hiệu SH 150i, Suzuki RGV 120 và YaZ.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo sau vụ hiệu trưởng mất gần 1 tỉ đồng

Hàng loạt những hình thức lừa đảo trên không gian mạng đã diễn ra trong suốt thời gian qua như: giả danh công an, tòa án, Viện Kiểm sát gọi điện đe dọa uy hiếp lừa đảo tiền, lừa đảo trúng thưởng yêu cầu nộp tiền đặt cọc trước... hay bẫy lừa "con đang cấp cứu" khi dùng chính thông tin giả về sự an toàn và tính mạng của học sinh để gọi điện yêu cầu phụ huynh chuyển tiền ngay để cấp cứu, đã xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành khiến không ít nạn nhân "mắc bẫy".

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo sau vụ hiệu trưởng mất gần 1 tỉ đồng

Và mới đây, một hiệu trưởng trường tiểu học tại huyện Cẩm Xuyên (tại tỉnh Hà Tĩnh) đã bị lừa đảo mất gần 1 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, ngày 27.3, hiệu trưởng này nhận được cuộc gọi của người tự xưng là “nhân viên tổng đài viễn thông”, thông báo số thuê bao đang dùng bị rò rỉ thông tin cá nhân và phát tán thông tin xấu độc. Do vậy, người này đề nghị nhân viên tổng đài xóa tài khoản. Tuy nhiên, đối tượng cho rằng nếu xoá phải có sự thanh kiểm tra của công an địa phương. Đồng thời, cho số điện thoại của Đội điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để bị hại liên lạc.

Gọi vào số này, ông gặp một người tự xưng là cán bộ điều tra viên, yêu cầu ông đến trực tiếp Công an thành phố Đà Nẵng để trình báo hoặc làm việc qua mạng.

Vì tin lời nhóm lừa đảo, vị hiệu trưởng sau đó tiếp tục làm theo những gì mà nhóm này hướng dẫn, trong đó có việc cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP. Sau khi nhận mã OTP, số tiền 965 triệu đồng trong tài khoản nạn nhân đã bị mất.

Hạ viện Mỹ thông qua luật yêu cầu không đãi ngộ Trung Quốc như ‘nước đang phát triển’

Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật yêu cầu Ngoại trưởng nước này xúc tiến việc xử lý để Trung Quốc không còn hưởng ưu đãi theo quy chế áp dụng cho nước đang phát triển.

Hạ viện Mỹ thông qua luật yêu cầu không đãi ngộ Trung Quốc như ‘nước đang phát triển’

Theo báo The Hill hôm 28.3, dự luật có tên "Trung Quốc không phải là nước đang phát triển" đã được thông qua tại Hạ viện Mỹ với số phiếu 415-0.

Dự luật yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ hiện là ông Antony Blinken, phải có hành động can thiệp nhằm điều chỉnh tình trạng của Trung Quốc từ nước đang phát triển lên nước thu nhập trung bình cao, thu nhập cao hoặc thậm chí là nước phát triển ở những tổ chức quốc tế có sự tham gia của cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ cũng có nhiệm vụ đề xuất cơ chế để đạt được kết quả tương tự.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ được yêu cầu đảm bảo Trung Quốc không còn được trao chế độ đãi ngộ hoặc hỗ trợ trong phạm vi tổ chức quốc tế vì không còn là quốc gia đang phát triển.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 1.4.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.