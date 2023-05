XEM NHANH 12H ngày 7/5: Việt Nam nắng nóng kỷ lục 44,1 độ | Xuống đường bóc gỡ ‘ngân hàng cột điện’

Kỷ lục về nhiệt độ nắng nóng tại Việt Nam

Ngày 6.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ đo được tại các trạm ở khu vực phía tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên lúc 13 giờ cùng ngày phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như: huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ C; thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) 42,4 độ C; huyện Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ C; xã Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) 42,5 độ C; huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C… Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 33 - 55%.

Ở phía đông Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 40 - 65%. Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 45 - 60%.

Đáng chú ý, đợt nắng nóng này đã thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất tại Việt Nam từ trước tới nay. Ngày 20.4.2019, trạm khí tượng tại huyện Hương Khê đã đo được mức nhiệt 43,4 độ C, đây là giá trị nhiệt độ cao nhất quan trắc tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến 16 giờ ngày 6.5, kỷ lục này đã bị phá vỡ. Theo đó, vào thời gian trên trạm khí tượng tại thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) đã đo được nhiệt độ là 43,8 độ C và cao nhất trong ngày lên tới trên 44,1 độ C.

Rao mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội tràn lan trên mạng xã hội

Ngày 6.5.2023, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết thời gian gần đây cơ quan này đã nhận được thông tin phản ánh về một số trường hợp người lao động và các hội, nhóm quảng cáo mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội trên website, Facebook.

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cơ quan này đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo tới người lao động cần cảnh giác, tránh tiếp tay cho các hành vi như vừa nêu và phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình nhiều người lao động bị mất việc làm sau dịch Covid-19, hoạt động mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục tái diễn với các hình thức tinh vi thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội.

Bóc gỡ quảng cáo ‘ngân hàng cột điện’ và nỗi bức xúc với tín dụng đen

Ngày 6.5.2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM (tức Ban Chỉ đạo 138 thành phố) chỉ đạo đồng loạt các quận, huyện, thành phố Thủ Đức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bóc gỡ, tẩy xoá sản phẩm quảng cáo sai quy định. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố năm.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, thời gian qua, các tờ rơi quảng cáo, rao vặt sai quy định xuất hiện tràn lan tại các trụ điện, trạm xe buýt, tường nhà,… gây mất mỹ quan đô thị. Đáng nói, nhiều tờ rơi có nội dung quảng cáo hoạt động “tín dụng đen” núp bóng hình thức cho vay tín dụng tiêu dùng, thụ tục đơn giản, gọn lẹ, không cần thế chấp tài sản… để tiếp cận, dẫn dụ người dân gặp khó khăn về tài chính liên hệ vay tiền với lãi suất cao.

Chưa kể, tín dụng đen còn kéo theo nhiều hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản, tạt sơn, chất bẩn khi người vay không trả nợ đúng hạn.

Công an và người dân ra quân bóc gỡ tờ rơi quảng cáo tín dụng đen, vay tiền nhanh dán tràn lan ở cột điện TRẦN DUY KHÁNH

