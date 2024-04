Xem nhanh 12h: Nhiều nơi rà soát hồ sơ liên quan Tập đoàn Thuận An | Israel tung đòn trả đũa Iran

Những tin chính có trong Xem nhanh 12h ngày 17.4.2024:

Xem nhanh 12h ngày 17.4: Nhiều nơi rà soát hồ sơ liên quan Tập đoàn Thuận An | Israel tung đòn trả đũa Iran

Đắk Lắk cung cấp hồ sơ, tài liệu gói thầu liên quan Tập đoàn Thuận An

Ngày 16.4, nguồn tin của Thanh Niên cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh này trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (gọi tắt là Tập đoàn Thuận An) đang triển khai gói thầu số 03, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an.

Trước đó, C03 Bộ Công an cũng đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu số 03.

Công an vào cuộc vụ gần 100 khách Trung Quốc bị bỏ rơi ở Hạ Long

Cuối tháng 3, đầu tháng 4.2024, Báo Thanh Niên đã có tuyến bài phản ánh tình hình lượng khách Trung Quốc nhập cảnh, cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa tăng đột biến tại Quảng Ninh. Trong đó có các cửa hàng nuôi tour 0 đồng. Do lượng khách quá lớn khiến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ùn tắc cục bộ. Hàng nghìn du khách đứng ngồi la liệt xung quanh cửa khẩu để chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan này đang vào cuộc làm rõ về vụ việc gần 100 khách Trung Quốc theo 'tour 0 đồng' bị bỏ rơi tại thành phố Hạ Long (thuộc tỉnh Quảng Ninh).

Trước phản ánh của Báo Thanh Niên về "tour 0 đồng" trở lại địa bàn tỉnh Quảng Ninh gây bất ổn thị trường, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với UBND thành phố Móng Cái để nắm tình hình; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đón khách Trung Quốc.

VIDEO Công an vào cuộc vụ gần 100 khách Trung Quốc bị bỏ rơi ở Hạ Long

TP.HCM chính thức thông qua 16 điểm bắn pháo hoa dịp 30.4

Người dân và du khách tại TP.HCM dịp lễ 30.4 năm nay sẽ có đến 16 địa điểm để ngắm pháo hoa, bao gồm 10 điểm dọc sông Sài Gòn và 6 điểm rải rác ở các khu vực khác. Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản thống nhất đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao và Bộ Tư lệnh TP.HCM về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước.

Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30.4. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

