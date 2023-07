Xem nhanh 12h: Sớm xử lý nhóm khủng bố ở Đắk Lắk | Thảm kịch cháy nhà ngõ Thổ Quan

Đại tướng Tô Lâm: Tập trung điều tra, sớm xử lý các đối tượng khủng bố ở Đắk Lắk

Chiều 7.7.2023, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan và 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức hội nghị "đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến địa bàn Tây nguyên". Hội nghị do đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì.

Liên quan vụ khủng bố ở Đắk Lắk, đại tướng Tô Lâm, khẳng định Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung điều tra và sớm đưa các đối tượng phạm tội xử lý nghiêm trước pháp luật.

Từ clip người dân cung cấp, CSGT TP.HCM xử phạt tài xế ô tô leo vỉa hè

Bức xúc vì cho rằng bị ô tô 7 chỗ chạy xe một bên bánh leo vỉa hè, một bên bánh dưới lòng đường lấn làn làm mình té xe, người đi xe máy đã quay clip, đăng lên mạng xã hội TikTok với nội dung gửi tới cơ quan chức năng.

Sáng 7.7.2023, thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (tức PC08, Công an TP.HCM) cho biết CSGT An Sương đã lập biên bản tài xế ô tô leo vỉa hè trong clip.

Tuyến metro số 1 TP.HCM sẽ kéo dài tới Bình Dương, Đồng Nai như thế nào?

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, có tổng chiều dài gần 20 km, từ ga Bến Thành (tại quận 1) đến Depot Long Bình (tại thành phố Thủ Đức). Hiện dự án này đã đạt khoảng 95% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM với các tỉnh Đông Nam bộ vào sáng 7.7.2023, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ông Trần Quang Lâm, thông tin Sở GTVT TP.HCM đã hoàn thành nghiên cứu phương án kéo dài tuyến metro số 1 từ TP.HCM đến tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Buộc tháo dỡ bờ ta luy xây dựng không phép ở Bảo Lộc

Ngày 7.7.2023, thông tin từ UBND thành phố Bảo Lộc (tại tỉnh Lâm Đồng) cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vĩnh Hòa (50 tuổi, ngụ tại phường 1, thành phố Bảo Lộc). Số tiền xử phạt là 45 triệu đồng, do ông này đã xây dựng một công trình bờ kè ta luy ở phường Lộc Sơn mà không có giấy phép xây dựng theo quy định.

Ngoài phạt tiền, quyết định còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc ông Trần Vĩnh Hòa phải tự phá dỡ bờ ta luy này.

